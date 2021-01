Maximumsnelheid op deel ringweg mogelijk omlaag om geluidsoverlast te verminderen

De maximumsnelheid op een deel van de zuidelijke ringweg in Stad gaat mogelijk tijdelijk omlaag om overlast voor omwonenden te verminderen. Een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg bezorgt omwonenden al weken slapeloze nachten.

Aannemerscombinatie Herepoort plaatste eerder grote zakken zand en een speciale wand om de geluidsoverlast te beperken. De aannemer erkent in een brief aan omwonenden dat die oplossing onvoldoende effect heeft. 'Dat is teleurstellend.'

'Erger geworden'

'We hadden op basis van adviezen en ervaringen elders goede verwachtingen van deze aanpak', schrijft de aannemer. Die verwachtingen werden niet waargemaakt: aanwonenden vertelden donderdag zelfs dat de overlast de afgelopen tijd erger geworden is.

'Snelheid tijdelijk omlaag'

Omwonenden opperden eerder op het viaduct een 30-kilometerzone in te stellen. Het verlagen van de maximumsnelheid wordt nu dus serieus overwogen.

'In afwachting van een oplossing zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek over het tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid. We verwachten hierover begin volgende week meer duidelijkheid te hebben', schrijft Herepoort.

Mocht Rijkswaterstaat akkoord gaan met het verlagen van de maximumsnelheid, dan geldt dat als oplossing tot er 'andere maatregelen zijn genomen', zegt de aannemer. Wat die andere maatregelen inhouden, is nog niet duidelijk.

Politiek roert zich

De Groninger politiek roert zich inmiddels ook over de zaak, en vindt dat er een oplossing moet komen voor de overlast. Verschillende partijen stellen vragen aan verkeerswethouder Broeksma.

De PVV in de gemeenteraad spreekt van een 'uitzichtloze situatie' en wil dat het gemeentebestuur met omwonenden, de provincie en aannemer overlegt over een oplossing. De Stadspartij stelt voor om de maximumsnelheid 's nachts te verlagen, maar ziet meer in een structurele oplossing door de brug 'geluidsarm' te maken.

Coalitiepartij PvdA vindt ook dat er wat aan de situatie moet veranderen. 'Ik fiets regelmatig onder het viaduct door', zegt raadslid Rik van Niejenhuis, 'en het lawaai is echt heel hard. Ik kan me er alles bij voorstellen dat mensen zeggen dat ze dit niet jarenlang volhouden.' Ook de SP kondigt aan vragen te stellen over de situatie.

Slapeloze nachten

Het tijdelijke viaduct werd in november geplaatst, omdat het permanente viaduct over de Paterswoldseweg de komende jaren wordt vervangen. Het viaduct van het merk Retrobridge zorgt echter voor veel lawaai. Ondanks de plaatsing van een geluidswal blijft het lawaai voor slapeloze nachten zorgen.

