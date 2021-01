Hogelandster burgemeester: ‘Deze schadepost kan de gemeente niet gebruiken’

De burgervader kijkt over het algemeen met tevreden gevoel, maar ook met een nasmaak, terug op de jaarwisseling. 'Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor alle mensen die zich netjes aan de regels gehouden hebben. Ook veel jongeren hebben zich keurig gedragen', zegt Bolding.

Volgens de burgemeester verdient mensenwerk Het Hogeland ook een pluim. 'De jongerenwerkers zijn de afgelopen weken op pad geweest om jongeren op straat begrip te vragen voor de situatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen.'

Meer schade

De schade in Het Hogeland rond de jaarwisseling bedraagt twintigduizend euro. Vorig jaar was dat zestienduizend euro. De meeste schade ontstond bij straatmeubilair, zoals bankjes, lantaarnpalen en brievenbussen. Maar ook perken en plantsoenen zijn gesloopt.

Dit kan een gemeente die het financieel zwaar heeft niet gebruiken Burgemeester Henk Jan Bolding over de ongeregeldheden in Uithuizermeeden tijdens de jaarwisseling

'Er is veel te veel schade. Ik vind het eerlijk gezegd ook wel schandalig dat mensen dit soort dingen doen. Afgelopen jaar hebben we fors moet bezuinigen en dat moet dit jaar ook. Dat we nu hier geld aan moeten uitgeven is echt onnodig. Dit kan een gemeente die het financieel zwaar heeft niet gebruiken', zegt burgemeester Bolding.

Burgemeester Henk Jan Bolding (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Vuur Uithuizermeeden

Op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden was het tijdens de nieuwjaarsnacht lange tijd onrustig. Omwonenden legden een groot vuur aan en de burgemeester besloot om te laten ingrijpen. 'Dat kon echt niet. Omliggende gebouwen liepen door het vuur een groot risico. Er was groot gevaar voor brandoverslag, er ontstond groepjesvorming en dat kan niet vanwege de coronamaatregelen', zegt Bolding. Hij wil in gesprek met de betrokkenen om te zorgen voor een rustigere jaarwisseling volgend jaar.

Hulpdiensten grijpen in bij het vuur in Uithuizermeeden (Foto: ProNews)

Geen nieuwjaarsreceptie

Vanwege diezelfde coronamaatregelen hield de gemeente dit jaar geen fysieke nieuwjaarsreceptie. In een video via sociale media Bolding de inwoners van zijn gemeente daardoor een gelukkig nieuwjaar. 'Het is wel jammer dat we nu geen persoonlijk contact kunnen maken met bijvoorbeeld verenigingen, de garnalenkoningin en organisatoren van evenementen zoals Op Roakeldais. Dat versterkt namelijk de band. Dat mis ik wel', zegt de burgemeester.

Het is echt zorgelijk en verdrietig wat er gebeurt Burgemeester Henk Jan Bolding over het coronavirus in Het Hogeland

‘Maar het is klein leed in vergelijking met wat er zich nu ook afspeelt. Het coronavirus grijpt ook in onze gemeente om zich heen en dat merken we nu bijvoorbeeld in de verpleeghuizen. Ik sta in nauw contact met de directeur van De Hoven en het is echt zorgelijk en verdrietig wat er gebeurt. '

'

Nieuwtje van de burgervader

Om toch nog een persoonlijke twist aan de online nieuwjaarsreceptie te geven, kregen de raadsleden van Bolding allemaal een persoonlijke boodschap. Daarin meldde de burgemeester onder meer dat hij gaat verhuizen. 'Ja, ik verlaat Glimmen en ga in Bedum wonen. Dus dan ben ik echt een Hogelandster', bevestigt hij.

