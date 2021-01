Bert Hadders brengt ode aan de droom

‘Ik leef heel erg in mijn hoofd’, begint Hadders over zijn favoriete bezigheid. ‘Ik zit wel eens bij vrienden en dan zie ik ze knikken naar mij, zo van: 'hij is weer weg'. Dan zit ik wel aan tafel, maar dan ben ik er niet. Het is het mooiste wat er is. Ik hoef er niet eens mijn ogen voor dicht te doen. In je hoofd ben je zo ergens anders.'

Een paar liedjes in het Nederlands

Veur wel nait duurt te dreumen, dat deze week uitkwam, schreef Hadders aanvankelijk in het Nederlands. ‘Ik heb het geschreven voor de theatervoorstelling Weltmeister uit 2019. Daar zou een boel volk op afkomen en toen dacht ik dat in het Gronings de helft het niet zou verstaan, dus toen heb ik een paar liedjes in het Nederlands geschreven en dit was er één van.’

Het grappige is dat verschillende mensen met verschillende verhalen komen over het lied Bert Hadders - Singer-songwriter

Na afloop van Weltmeister kreeg Hadders geregeld opmerkingen over het lied. ‘Het grappige is dat verschillende mensen met verschillende verhalen komen over het lied. De één denkt dat het hierover gaat, de ander denkt weer wat anders. Ik dacht: ik ga zelf niet vertellen waar het lied volgens míj over gaat, want dit is veel mooier.’

'De beste mensen die ik ken'

Hadders werkt momenteel aan een cd met liedjes uit theatervoorstellingen waar hij bij betrokken is geweest. Terwijl hij zich aan de coronaregels houdt, neemt hij de liedjes op met een aantal Groninger muzikanten, onder wie een aantal leden van de Nozems, zijn vorige band.

‘Ik kom er niet van af,’ vertelt hij lachend. ‘Wyno Bruinsma speelt bas op dit nummer. De drummer is Marcel Wolthof natuurlijk. En ook Christof Bauwens en Bas Mulder doen mee. Ik speel al meer dan 25 jaar met ze. Het zijn gewoon de beste mensen die ik ken.’

Veur wel nait duurt te dreumen is via onderstaande video te beluisteren. De cd met liedjes uit de theatervoorstellingen verschijnt later dit jaar.

Lees ook:

- Hadders en Sandman gaan met 'Gezing en geplaas' langs de theaters