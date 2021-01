Prikstraat Martini Ziekenhuis is in bedrijf: 'Was wel even een momentje'

‘Het was wel even doorbuffelen’, zegt Martin Boer, unithoofd van Martini Arbo. ‘Afgelopen zaterdag hoorden we op de NOS dat we konden gaan vaccineren en vrijdagochtend om 08.30 uur is de eerste medewerker geprikt.’

Bezetting op peil

Het Martini Ziekenhuis heeft op basis van de hoeveelheid beschikbare vaccins 389 medewerkers geselecteerd die als eerste gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om personeel uit de acute zorg, zoals de intensive care, de corona-afdelingen en de spoedeisende hulp. Door deze medewerkers te vaccineren, hoopt het ziekenhuis de bezetting op peil te kunnen houden.

‘Het UMCG is het distributiecentrum voor Noord-Nederland', zegt Boer. ‘Het vaccin is donderdagavond daarvandaan hiernaartoe gebracht. Het is maar een klein doosje, met daarin 74 flacons. Het past bij wijze van spreken in een Jumbo-tasje.’

Geen extra veiligheidsmaatregelen

Wordt het vaccin in de centrale opslag elders in het land nog bij -80 graden Celsius bewaard, in Groningen is het inmiddels ontdooid en kan het in de koeling van de apotheek in het ziekenhuis worden opgeslagen. Het ontdooide Pfizer-vaccin is maximaal vijf dagen houdbaar. ‘We bewaren het vaccin net als andere beveiligde medicatie, zoals opiaten’, zegt Boer. ‘En we houden natuurlijk goed in de gaten dat het goed gekoeld blijft. Maar er zijn geen extra veiligheidsmaatregelen nodig.’

Met een beetje geluk halen we zes vaccins uit één flacon Martin Boer - Unithoofd Martini Arbo

Om het vaccinatie-proces goed te laten verlopen heeft het ziekenhuis een prikstraat ingericht in de ruimte die normaal als onderwijscentrum wordt gebruikt. Bij de ingang staat een beveiliger. Boer: ‘Dat is voor de zekerheid. We willen hier geen mensen hebben die hier niet moeten zijn.’

Tien procent heeft nog geen afspraak

Aan het begin van de prikstraat is een ruimte waar medewerkers zich kunnen melden. Volgens Martin Boer heeft ongeveer negentig procent van de uitgenodigde mensen inmiddels een afspraak gemaakt. De andere tien procent heeft dat om uiteenlopende redenen nog niet gedaan, denkt hij: ‘Misschien vanwege een zwangerschap, of dat iemand net COVID heeft gehad,. Of omdat er nog getwijfeld wordt. Wij vragen niet naar de redenen.’

De injecties worden voorbereid (Foto: Martini Ziekenhuis)

Naast de meldingsruimte is de zogeheten bereidingsruimte, waar in groene kleding gehuld personeel aan het werk is. ‘Hier worden alle vaccins klaargemaakt voor het prikken’, weet Boer. ‘Uit iedere flacon proberen we het maximale aantal vaccins te halen. Met een beetje geluk zijn dat er zes per flacon.’

'Het was wel even een momentje'

Xenia Leenhouts is operatieassistent en verpleegkundige. Zij behoort tot de eerste ploeg die aan het vaccineren is. ‘Die eerste prik vandaag was toch wel even een momentje’, zegt ze. 'Het is fijn dat het nu eindelijk kan, ook hier in het Martini Ziekenhuis.'

Op de eerste dag is er extra ruimte in het schema gelaten om eventuele ‘hobbels’ op te kunnen lossen. Om de vijf minuten is een vaccinatie gepland, later wordt de frequentie opgevoerd. De prikstraat wordt afgesloten met een observatieruimte. Boer: ‘Als medewerkers de vaccinatie toegediend hebben gekregen, dan komen ze hier om vijftien minuten lang gemonitord te worden. Als dat allemaal goed verloopt, mogen ze weer naar huis of naar de werkvloer.’

Tweede prik

Het Martini Ziekenhuis gaat tot en met volgende week dinsdag, ook in het weekend, door met het vaccineren van de geselecteerde medewerkers. Over drie weken worden zij verwacht voor de tweede prik.

Weten wat het coronavirus in jouw lichaam doet, maar ook hoe het coronavaccin werkt? Kijk dan onderstaande animatievideo

Lees ook:

- De antwoorden op jouw meest prangende vragen over het coronavaccin lees je hier

- Eerste vaccinatie in Groningen: 'Ik hoefde er niet lang over na te denken'

- Dit moet je weten over het coronavaccin