Meer aanvallende opties voor FC Groningen bij hervatting competitie

Zo keerden Alessio da Cruz en Patrick Joosten terug op het trainingsveld. Beide aanvallers kunnen hoogstwaarschijnlijk starten tegen de Domstedelingen.

‘Ze zijn in ieder geval beschikbaar, zoals het er nu uitziet’, vertelt FC Groningen-trainer Danny Buijs. ‘Zeker niet voor negentig minuten. Alessio zit daar nog wat verder vandaan dan Patrick, omdat hij van een spierblessure terugkomt. Ik ga ervanuit dat ze inzetbaar zijn, maar ik houd nog wel even een slag om de arm.’

Creativiteit

Buijs merkte op de training al dat Joosten en Da Cruz het niveau omhoog tillen. ‘Deze week op de training, zodra ze erbij zijn, ontstaat er een heel ander spel. Er zit zoveel creativiteit en dreiging naar voren in, dat hebben we bijvoorbeeld tegen Heracles gemist.'

'Da Cruz maakt op de training gewoon een hele goede indruk en dat soort spelers hebben we gemist. Die maken namelijk het verschil. Het vervelende is voor ons dat we nu zes wedstrijden in een kort tijdsbestek spelen, terwijl deze jongens nog niet topfit zijn. Deze maand zal cruciaal worden om met hen te kijken hoe we dat erin kunnen passen. Het laatste wat je wilt is dat ze weer wegvallen.’

Aanvoerder

Azor Matusiwa miste de laatste twee competitiewedstrijden voor de winterstop. De aanvoerder traint inmiddels weer mee, maar het is nog niet zeker of hij zaterdag inzetbaar is. ‘Ik acht de kans groter dat hij het niet gaat halen dan wel. Op dit moment houd ik er rekening mee dat hij er niet bij is. Als hij er wel bij is, start Azor, maar dat zou dan waarschijnlijk maximaal voor een halve wedstrijd zijn. Ik ben in ieder geval al heel blij dat deze jongens weer meedoen.’

Dicht bij elkaar

‘Ik denk dat Utrecht momenteel veel te laag staat als je kijkt naar het spelersmateriaal dat ze hebben’, zegt Buijs over de tegenstander van zaterdagavond. ‘Ik denk niet dat dit de positie is waarop ze gaan eindigen omdat ze over zoveel individuele kwaliteiten beschikken.'

'We hebben het altijd lastig met Utrecht, maar ze hebben het ook altijd lastig met ons. Utrecht is te goed om er zomaar overheen te lopen, maar als wij een goed niveau halen, loopt Utrecht ook niet zomaar over ons heen. Ik denk dat het dicht bij elkaar ligt, maar ik denk dat zij wel wat verder zijn dan wij qua fitheid.’

Versterkingen

FC Groningen hoopt zich deze winter zoals bekend is nog te versterken. Er ligt inmiddels een akkoord met het Zweedse BK Häcken over een transfer van Delaho Irandust. De 22-jarige aanvallende middenvelder kan in Groningen een meerjarig contract tekenen. Het is voor de Trots van het Noorden nu alleen nog wachten of Irandust ook daadwerkelijk zijn handtekening onder het contract zet.

Radinio Balker van Almere City FC komt deze winter waarschijnlijk niet meer naar Groningen.

Lees ook:

- FC Groningen vindt aanvallende versterking in Zweden

- FC Groningen wil zich versterken met Radinio Balker

- Padt maakt seizoen af bij FC Groningen; onderhandelingen met Balk in impasse