Ten Post zit niet te wachten op zonnepark: 'We zijn geschokt'

De Bruijn wijst over de weilanden in de verte, richting de n-weg die Delfzijl en Stad met elkaar verbindt. 'Kijk naar dit gebied. Het zonnepark zou kunnen reiken tot aan de weg daarginds. De gemeente vindt dit geschikt voor een zonnepark', zegt hij, eindigend met een veelzeggende stilte.

Verrast en geschokt

De Bruijn is voorman van de historische vereniging in Ten Post. Zo'n 170 inwoners uit Ten Post, Lellens, Kröddeburen, Wittewierum en Winneweer hebben op 6 januari hun zienswijze bij de gemeente kenbaar gemaakt. 'We zijn verrast een geschokt', vat De Bruin die zienswijze samen.

Dit is onze voortuin Vadan de Bruijn

Waarom De Bruijn het terrein niet geschikt acht voor een zonnepark? 'Dit is onze voortuin', legt hij uit. 'Dit is niet alleen voor ons, maar voor alle mensen. De Ronde van Groningen, toertochten. Dit gebied is heel belangrijk voor ons.'

Geen boodschap aan

Maar de gemeente Groningen heeft kennelijk geen boodschap aan het bezwaar van omwonenden. 'Er wordt heel gemakkelijk door de gemeente gedacht: in dat open landschap maakt het niet zoveel uit. Maar laat ik je dit vertellen: in een open landschap is het veel storender dan wanneer zo'n zonnepark tussen de bossen ligt.'

En alternatieve plek hebben de Ten Posters trouwens ook al bedacht voor het zonnepark. Op de plek van de oude gaslocatie, die momenteel wordt afgebroken.

Aardgaswinningsellende

'Als het dan toch zo nodig moet', zegt De Bruijn. Maar: 'Wij vinden ook dat van ons niet verwacht mag worden dat dit gebied, ná alle aardgaswinningsellende, wéér moet opdraaien voor de winning van energie voor buiten dit gebied.'

