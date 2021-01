Zoektocht naar levensverhaal Groningse voetballers die omkwamen in de oorlog

Wie waren de Groningse voetballers die omkwamen in oorlogstijd? Sporthistoricus Jurryt van de Vooren is bezig met een zoektocht en roept de hulp van het publiek in.

Op het landelijke oorlogsmonument van voetbalbond KNVB in Zeist uit 1949 staan 2212 namen, waarvan 76 uit Groningen. 'Er staan alleen namen op het monument, maar niet van welke club ze waren', vertelt Van de Vooren.

'Dat achterhalen was vorig jaar mijn eerste taak. Dat is me gelukt, de volgende stap is dan per provincie te achterhalen wie die mensen waren. De komende twee maanden is Groningen aan de beurt, hiervoor heb ik Drenthe gedaan.'

'Ze hebben een leven gehad voor ze overleden'

Naam en club van de Groningers op het monument zijn dus bekend, maar daarmee is Van de Vooren er nog niet. 'Wanneer zijn ze geboren en wanneer omgekomen? Hoe zijn ze omgekomen, wat deden ze in het dagelijks leven? Ze hebben een leven gehad voordat ze overleden en in dit geval een voetballeven. Daar probeer ik achter te komen.'

Van 1250 mensen op het landelijke monument heeft hij al achterhaald wanneer ze zijn omgekomen en hoe dat is gebeurd.

Meer slachtoffers dan op het monument staan

'En veel omgekomen voetballers staan ook niét op het monument. Daarvan hebben we er in Groningen ook al aantal gevonden, het merendeel Joods', vertelt Van de Vooren. Inmiddels heeft hij - inclusief de namen op het monument - nu 89 namen van Groningse oorlogsslachtoffers in het voetbal in kaart gebracht.

Het is niet de bedoeling om die alsnog toe te voegen aan het monument. 'Dat was het tijdsbeeld van toen. Maar het zou mooi zijn als er een digitale variant komt, waar je ook foto's, filmbeelden en persoonlijke herinneringen kan toevoegen. Er is echt wel hulp nodig van mensen in de provincie om al die informatie te vinden.'

Dat kan via een website, waar mensen zelf ook tips kunnen aandragen. 'Er staat een overzicht van de namen die we nu weten en ook kan je meedoen of vragen stellen. Juist ogenschijnlijk kleine dingetjes kunnen zo belangrijk zijn. Een foto, of een herinnering. Dat is misschien het enige dat we nog van ze hebben.'

