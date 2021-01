Afgelopen jaar zes blazers bij ESD, minder dan gemiddeld

Het bedrijf heeft aanpassingen gedaan in het productieproces, waardoor het aantal blazers is teruggelopen.

Halfjaar geleden

De laatste twee blazers waren een halfjaar geleden, in juni en juli vorig jaar. Die waren van categorie 2 en 3 en hadden volgens een woordvoerder van het bedrijf niet tot klachten geleid in de omgeving. Categorie 1 is het lichtst, categorie 5 het zwaarst.

In onderstaande grafiek is het aantal blazers in de afgelopen jaren te zien. De cijfers zijn opgevraagd bij de de provincie Groningen en ESD.

'Niet te vroeg juichen'

ESD is 'voorzichtig optimistisch' over de vermindering, maar wil met de natte (winter)maanden in aantocht nog niet te vroeg juichen. Vocht is één van de belangrijkste oorzaken van de blazers. Soms sluipt er grondwater in een oven, waardoor een blazer ontstaat.

Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de problemen met grond- en regenwater tegen te gaan. Zo is de samenstelling van de ovens aangepast en worden de ovens minder snel opgewarmd.

Of dat het ei van Columbus is, hoopt het bedrijf in het voorjaar te kunnen concluderen. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) zei eerder al blij te zijn met de ontwikkeling, 'maar elke blazer is er nog steeds één teveel'.

Ovens in de buitenlucht

ESD produceert het kristal siliciumcarbide, een harde steensoort dat onder andere in schuurpapier en dieselroetfilters zit. Dat wordt gemaakt door zand en petroleumcokes te mengen en in een grote oven te verwarmen tot 2.500 graden.

De blazers zijn vergund, omdat dit bij het productieproces hoort. Bij blazers en tijdens het productieproces komen SiC-vezels vrij die voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. De provincie en ESD liggen met elkaar overhoop of er voor de vezels een nieuwe vergunning moet komen.

