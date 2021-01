Corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel: 'Personeel maakt zich zorgen'

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Veertien gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel zijn in de afgelopen dagen besmet geraakt met het coronavirus. Ook een aantal personeelsleden is besmet met het virus en maakt zich zorgen over de uitbraak.

In de PI Ter Apel zitten gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit die een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze zijn veroordeeld en moeten (deels) hun straf in Nederland uitzitten voordat ze terug moeten naar hun land van herkomst.

Afgelopen donderdag meldde de NOS nog dat er landelijk 25 vastgestelde besmettingen binnen gevangenismuren zijn.

Preventief in quarantaine

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt zaterdag de veertien besmettingen in Ter Apel aan RTV Noord. 'Zij zitten allemaal verplicht in quarantaine', laat een woordvoerder weten. Volgens hem bevinden de meeste besmettingen zich op één afdeling. Alle gedetineerden van die afdeling zitten nu preventief in quarantaine.

Ze mogen dan niet deelnemen aan het dagprogramma en verblijven de hele dag in hun eigen cel. 'Dit om de kans op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden', aldus een woordvoerder.

Personeel vindt maatregelen onvoldoende

Volgens FNV-bestuurder Yntse Koenen vindt het personeel de maatregelen onvoldoende. Ze klopten bij hem aan omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid en die van gedetineerden. Reden: groepen zouden beter gescheiden moeten worden, zodat nog onontdekte besmettingen niet kunnen overspringen.

'Als je ruim 70 gedetineerden bij elkaar zet wanneer zij gelijktijdig uit hun cellen naar het luchten gaan, vraag je ten tijde van een uitbraak om problemen. De dringende oproep is: houd de afdelingen gescheiden om de uitbraak in te dammen!', aldus Koenen. Ook wil hij dat er minder gebruik wordt gemaakt van cellen waar meerdere personen in zitten.

Volgens Koenen worden in andere gevangenissen verschillende afdelingen gescheiden bij een corona-besmetting, maar in Ter Apel niet: 'Ze komen allemaal tegelijkertijd bij elkaar. Dat vindt het personeel echt niet kunnen', aldus Koenen.

Het personeel zou bang zijn om die zorgen zelf naar buiten te brengen. Een tipgever die anoniem wil blijven lijkt dat beeld te bevestigen. Diegene tipt de besmettingen en onrust, maar wil niet genoemd worden.

'Balanceren op een koord'

Gevangenisdirecteur Laurens Huizenga laat in een schriftelijke reactie weten dat de situatie 'balanceren op een koord' is. 'Naast het uitvoeren van strenge coronamaatregelen is het zaak om voldoende oog en aandacht voor gedetineerden te hebben.'

'Quarantaine bij mogelijkheid van besmetting in een gevangenis is eigenlijk dubbelop. Je zit al gevangen en moet daarnaast een heleboel vrijheden binnen de PI tijdelijk opgeven. Het andere gevaar ligt dan op de loer: ledigheid en depressiviteit. Beide kunnen gemakkelijk omslaan in agressiviteit.'

Maatregelen personeel aangescherpt

De PI Ter Apel heeft de maatregelen voor personeelsleden inmiddels aangescherpt. Zo moeten ze meer afstand houden van elkaar en gedetineerden. Ook dragen de medewerkers mondkapjes.

De DJI heeft lange tijd het virus buiten de muren kunnen houden: 'Dat is nu helaas niet langer het geval', zegt Huizenga. 'Uiteraard is dit heel vervelend voor de direct betrokkenen en spannend en onzeker voor medewerkers en gedetineerden. Maar geen reden voor paniek.'

