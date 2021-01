Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (2)

Maandag:

Lolo en ik hebben zaterdag de Yamaha nog eens uit de schuur gereden om een nieuwjaarsritje te maken door het Middag Humsterland. Een extra dekentje om haar buik om Vojtech warm te houden. Het was een koude rit, maar zo leert hij wel vast om mee te bewegen in de bochten. We gingen naar het kerkje in Warfhuizen om een kaarsje te branden in die roomse wierookwalm daar. Zij is katholiek van huis uit en omdat ik alleen een paar jaartjes zondagschool achter de rug heb, vind ik het wel oké of zo, al vind ik zo’n kerk wel een beetje druk, met al die frutsels. Zo’n sereen kaarsje is een mooi begin van het nieuwe jaar. De rest van het weekend hebben we lekker thuis wat gestudderd.

Vanochtend begon het jaar natuurlijk pas echt met onze eerste vergadering van de Wijze Mannen zoals we onszelf maar even noemen. Ik hoef goddank geen koude sales meer te doen, maar hoef alleen maar op zoek naar klanten die Goede Raad van ons willen kopen. Zo zou ik minister De Jonge willen adviseren om sneller te beginnen met die vaccins als ze er toch al liggen, en dan het zorgpersoneel eerst. En verdomd, ik heb het nog niet bedacht of ik krijg al te horen dat het UMCG nu woensdag al begint met zijn vaccinatiecampagne.

Dinsdag:

Ron Jeremy is vanochtend meteen begonnen met het schrijven van een advies voor een tv-programma Lockdown, een realitysoap op de corona-afdeling in een verpleeghuis, naar aanleiding van dat aftandse Big Brother. In zo’n verpleeghuis gaan echt mensen dood, terwijl je daar in Big Brother alleen maar op kunt hopen. In Lockdown moeten in elk geval een oude vampier, een bilo, een veroordeelde pyromaan, een morbide obese man, een transgender met anorexia, een verwarde asielzoeker en een godsdienstwaanzinnige bejaarde meedoen, anders is het niet spannend genoeg voor de kijkers. Volgens Sjoerd kun je dan net zo goed de hele dag uit het raam staren, maar zelf had hij ook geen beter plan.

Intussen stromen de noodopvangen van de scholen zo vol dat je je afvraagt of ineens iederéén een essentieel beroep heeft, wat ik best wel weer een filosofische vraag vind. Volgens Sjoerd is het grootste deel van de mensheid gewoon ‘vulling’ en zijn er maar een paar essentiële beroepen, (waaronder ongetwijfeld mede-eigenaar van ‘Goede Raad van Wijze Mannen’). Zelf denk ik dat de vulling net zo essentieel is als het staketsel. Hoe dan ook: als lid van het team adviseer ik De Jonge om de scholen weer open te gooien, want eigenlijk zijn ze al één grote noodopvang.

Morgen krijg ik iemand voor het biljart.

Woensdag:

De hele dag door werd wel ergens een eerste vaccin ingespoten. De eerste van Nederland, de eerste van Groningen, de eerste van Utrecht, de eerste zorgmedewerker, de eerste bij SBS6 en ongetwijfeld ook ergens de eerste vampier, maar dat heb ik dan gemist. Lolo zit nog steeds te mokken dat zwangere vrouwen volgens de GGD moeten wachten met dat vaccin. Zij wil het zo snel mogelijk en ik hoor haar helemaal niet meer over het grootkapitaal van Pfizer dat misbruik maakt van de situatie. Nu ze naar eigen zeggen echt contact maakt met Vojtech in haar buik is ze over het algemeen mild gestemd, met af en toe een huilbui om haar overleden moeder.

Sjoerd attendeerde ons erop dat het vandaag Driekoningen is. Dat zijn die drie wijzen uit het Oosten. We gaan deze dag daarom vieren als onze oprichtingsdatum. Ik ben ‘Wijze 2’, net als in het kerstspel van de zondagsschool. Toen was ik tegelijk ook ‘Herder 3’. Ten opzichte van Lolo voel ik me af en toe ook wel een herder.

Gebeld met schapenhouders in Friesland met een adviesje om een hek om hun provincie neer te zetten tegen de wolven. Ik werd uitgelachen door Sjoerd, maar het was het enige dat ik vandaag kan bedenken en stilstand is achteruitgang.

De gegadigde voor het biljart wilde het gratis voor me meenemen en ik heb maar ja gezegd, want de babykamer moet leeg. Anders kan ik het wiegje voor Vojtech niet eens opzetten. Wel jammer van die duizend euro.

Later:

In bed naar CNN gekeken naar de bezetting van het Capitool door Trump-aanhangers, nadat ik eerst met Lolo de herhaling van Heel Holland Bakt had moeten bekijken. Ik meende eventjes Bobbi Eden met zo’n vechtpetje te ontwaren, maar dat kan natuurlijk niet. Dankzij dit oproer weten we wel eindelijk hoe de plattegrond van het Capitool eruitziet. Bij de hoofdingang een rotunda en dan rechtsaf naar de Afgevaardigden en linksaf naar de Senaat. Je zou zeggen dat de rol van Trump in de toekomst wel is uitgespeeld. Nou ja, misschien kan hij een bijrolletje krijgen als Herder 2, hahaha. Ik was trouwens blij dat die ‘event manager’ Roelof, met zijn sleffe accentje, eruit vloog bij Heel Holland Bakt.

Donderdag:

Sjoerd belde me vanochtend uit bed om te me feliciteren met mijn advies, dat in alle kranten staat. Die schapenhouders in Friesland hebben mijn voorstel helemaal overgenomen. Ik stuur ze nu toch maar een rekening en dat is dan de eerste betaalde opdracht voor ‘Goede Raad van Wijze Mannen’. Wat een goed begin van het jaar, nadat ik afgelopen jaar geen enkele ‘koude sale’ heb gescoord. Zo zie je maar, zonder management kun je je veel beter ontplooien. Ik zou die verongelijkte kop van Piloot 3.1 Jelmer nou wel eens willen zien. Ik ben blij dat ik dat hek verder niet hoef te bouwen. Moet je dat dan openen en achter je weer sluiten als je per ongeluk Friesland binnenfietst of -rijdt?

Hele dag in een opgewekte bui gebleven. Lekker gestudderd en het wiegje van Vojtech opgezet. Het werd tijd, want 18 maart is ze (of eigenlijk hij) uitgerekend. Die lieve Lolo heeft de afgelopen maanden niet een keer gezeurd over het biljart.

Vrijdag:

De noodopvangen van de scholen slaken vandaag weer allemaal noodkreten. De ene helft van de kinderen heeft ouders met een essentieel beroep en voor de andere helft is de opvang blijkbaar essentieel. Ik heb met Lolo overlegd of wij volgende week niet een paar kinderen kunnen opvangen en zij vindt het goed. Ik wil ze dan onder meer laten zien hoe een motorfiets werkt om ze leuk bezig te houden en voorlezen uit Zen en de Kunst van het Motoronderhoud om filosofische discussies te krijgen. Dan kom ik er zelf misschien ook eens doorheen. Ik vraag me af wat Rutte op de komende persconferentie gaat zeggen. Iedereen thuis laten blijven in elkaars aerosolen is blijkbaar ook niet het ei van Columbus.

Later:

Wakker gemaakt door een bericht van CNN dat het twitteraccount van Trump opgeheven. Een mooi begin. Ik zal morgen een adviesje sturen dat Twitter álle accounts moet opheffen, dat scheelt wereldwijd een hoop gekakel. Alleen dat Latijnse account van de paus mag blijven, want dat lijkt me wel een Wijze Man.