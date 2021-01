VV Kiel-Windeweer is aan het ontruimen: 'Het dut mie zeer'

Ruim zes jaar ligt de club in de clinch met de stichting dorpshuis 't Woldhuus en de gemeente Midden-Groningen. 'We zijn aan het procederen geweest, we hebben rechtszaken gehad en nu zijn we aan het ontruimen', zegt André Kruijer, de laatste voorzitter van de club.

Voorzitter van VV Kiel-Windeweer André Kruijer (Foto: RTV Noord/ Derk Bosscher )

Ook geen dorpshuis in Kiel-Windeweer

De kwestie draait vooral om het gebruik van de kantine in het dorpshuis. De mannen van VV Kiel-Windeweer zijn met een klein groepje de boel aan het opruimen. Wat er gebeurt met het gebouw weten ze niet. 'Het dorpshuis draait ook niet meer, het is aan de stichting dorphuis 't Woldhuus wat ze ermee gaan doen. Ze willen niet samenwerken met de voetbalclub', vertelt Kruijer.

'Alles geprobeerd'

'We hebben alles geprobeerd maar het mocht niet baten', vertelt vrijwilliger André Priet. 'Ik heb hier vroeger altijd gevoetbald en na die tijd ben ik hier vrijwilliger geworden. 's Morgens om half zeven op het veld staan om de lijnen erop te zetten en nu is alles hier gewoon weg. Ik krijg het gevoel dat alles gesloopt wordt. Het dut mie zeer.'

Reportage bij de club:

'Kloar'

'Ik mocht eerst niets verwijderen en nu moet ik alles verwijderen', vertelt Kruijer. 'Dat doen we nu, we laten het netjes achter. Ik heb tot volgende week zaterdag de tijd dan wordt de sleutel opgehaald en dan is het einde verhaal voetbalclub. We moeten ons erbij neerleggen, kloar.'

