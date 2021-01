Warming-up: FC Utrecht - FC Groningen

FC Groningen kan terugkijken op een prima eerste seizoenshelft in de eredivisie. Als de ploeg van Danny Buijs de laatste wedstrijd voor de korte winterstop had gewonnen, dan had het team een puntenrecord gepakt. Tegen Heracles werd echter met 1-0 verloren waardoor de Trots van het Noorden bleef steken op 26 punten.

Net geen record, want in het seizoen 2010/2011 werden er 27 punten verzameld, maar FC Groningen kan toch terugkijken op een prima competitiestart. Daardoor ging het team met een keurige zesde plaats richting de kerstdagen.

De vorm: FC Groningen

Vanavond heeft Buijs voorin weer wat extra mogelijkheden doordat Patrick Joosten en Alessio da Cruz weer van de partij zijn. Joosten werd afgelopen zomer gehaald van FC Utrecht en speelde tot nu toe acht wedstrijden voor FC Groningen, waarin hij twee keer scoorde.

Alessio da Cruz sloot later aan en kwam door blessures slechts tot vier wedstrijden in de eerste seizoenshelft. Juist die twee spelers zijn voor dit FC Groningen erg belangrijk als het om creativiteit voorin gaat. Het team heeft vaak moeite om kansen te creëren en te scoren, wat in de eerste seizoenshelft slechts leidde tot achttien doelpunten.

Mede daarom wil technisch directeur Mark-Jan Fledderus heel graag aanvallend wat toevoegen aan zijn team. De Zweedse middenvelder Delaho Irandust hoeft alleen nog maar zijn handtekening onder een meerjarig contract te zetten, om het team van die aanvallende impulsen te voorzien.

De vorm: FC Utrecht

De Domstedelingen wilden dit seizoen een gooi doen naar een topklassering in de eredivisie. Dat lukte tot nu toe nog niet, want Utrecht staat momenteel op de tiende plaats, met zes punten minder dan FC Groningen.

‘Utrecht gaat nog wel klimmen’, voorspelt FC Groningen-trainer Danny Buijs. ‘Ze zijn op dit moment denk ik ook wel fitter dan wij. We moeten een goede dag hebben.’ Bij de tegenstander van vanavond staan oud-FC'ers Django Warmerdam en Mimoun Mahi onder contract. De Marokkaanse aanvaller is nog niet helemaal fit en hoopt dat hij mag invallen tegen zijn oude club.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanavond aanvallend wat meer willen laten zien dat de laatste wedstrijd tegen Heracles het geval was. Op voorhand moet dat ook mogelijk zijn doordat Joosten en Da Cruz dus weer van de partij zijn. Het is vooral interessant of de samenwerking tussen Da Cruz en Jørgen Strand Larsen weer net zo optimaal is als het was in de eerdere wedstrijden waarin beide spelers gezamenlijk op het veld stonden.

Verdedigend staat het bij FC Groningen als een huis, maar toch zal Matusiwa node gemist worden voor het blok van centrale verdedigers. De aanvoerder speelt een ijzersterk seizoen en is de koning van de intercepties.

Historie

FC Utrecht en FC Groningen speelden 40 keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Utrecht. Zeven keer won Groningen, 24 keer won Utrecht en negen keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Utrecht – FC Groningen begint om 21.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 20.30 uur.

Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveverslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben is er sowieso niet bij vanwege een blessure. Azor Matusiwa is een twijfelgeval, maar vermoedelijk is ook hij niet beschikbaar.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Dammers, Dankerlui, Daniël van Kaam, Joosten, El Messaoudi, Da Cruz en Strand Larsen.

