Podcast De Genezers: ondanks een erfelijke ziekte toch gezonde kinderen krijgen

Kinderen krijgen is één van de grote keuzes in een mensenleven. Dat geldt helemaal voor wie een ernstige ziekte zou kunnen doorgeven aan het eigen kind. Dat is te voorkomen met behulp van PGD, pre-implantatie genetische diagnostiek.

Een embryo - ontstaan door IVF – is in het laboratorium onderzocht, voordat het in de baarmoeder wordt geplaatst. Want alleen embryo's die vrij zijn van een erfelijke aandoening worden geselecteerd en geplaatst.

Klinisch geneticus Nicole Corsten is bij dit onderwerp de genezer. Ze begeleidt aanstaande ouderparen die zich in het UMCG melden voor zo’n behandeling. Jaarlijks zijn dat er rond de vijftig. Anna Velting moest ooit aan haar partner, met wie ze kinderen wilde, uitleggen dat ze een levensbedreigende ziekte bij zich draagt, die ze bij een zwangerschap doorgeeft. Anna vertelt hoe zwaar het is om via PGD een kind te krijgen, maar dat het uiteindelijk al die moeite waard is.

De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in elke aflevering met een patiënt en een dokter of onderzoeker.