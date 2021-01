Live nabeschouwing: FC Groningen krijgt in extremis gelijkmaker van Utrecht om de oren

Na een onderbreking van een dikke twee weken mogen de spelers onder leiding van coach Danny Buijs weer de wei in. FC Groningen kende een prima eerste seizoenshelft getuige de zesde plaats op de ranglijst met 26 punten uit veertien gespeelde wedstrijden.

Lichte teleurstelling

Toch gingen de Groningers met een lichte teleurstelling de winterstop in. Door een nederlaag tegen FC Emmen is het bekertoernooi van de groen-witten al ten einde voordat het begonnen was en het laatste duel voor de onderbreking in de Eredivisie leverde een onverwachte 0-1 thuisnederlaag op tegen Heracles Almelo.

Wisselingen

Patrick Joosten en Alessio da Cruz zijn terug na blessures en weer inzetbaar. Verder werd bekend dat Sergio Padt na afloop van het lopende seizoen naar PFK Ludogorets in Bulgarije vertrekt. FC Groningen heeft hierop voorgesorteerd door de Noorse keeper Per Kristian Bratveit te huren van Djurgardens IF met een optie tot koop. Op korte termijn heeft de FC de Zweedse Daleho Irandust in het vizier als aanvallende versterking.

FC Utrecht

Tegenstander van vanavond FC Utrecht kende een teleurstellende eerste seizoenshelft culminerend in een tiende plaats op de ranglijst. Veel te laag voor een club die voorafgaand aan het seizoen aankondigde de top drie te willen aanvallen. Hoofdcoach John van den Brom vertrok naar Genk, Réne Hake is zijn opvolger voor de komende anderhalf jaar. De heenwedstrijd in Groningen eindigde in 0-0.

Eerste grote kans in de achtste minuut is voor Bart Ramselaar namens FC Utrecht. Krijgt bijna vrije doorgang, maar schiet voorlangs. Komt FC Groningen goed weg.

Eerste schot richting doel namens de bezoekers komt op naam van El Messaoudi. Te zacht om gevaar te stichten, bal gaat ruim naast.

FC Groningen komt op voorsprong na een dik kwartier speler. Voorzet van Strand Larsen komt uiteindelijk op het hoofd van Patrick Joosten terecht: 0-1.

Weer goed werk van Strand Larsen. Zit lekker in de wedstrijd. De Noor laat een venijnig schot los dat net over gaat. Utrecht meer balbezit, FC Groningen tot nu toe dodelijk effectief.

En in de 22e minuut is het 0-2. El Messaoudi krijgt alle tijd om Strand Larsen aan te spelen. Hij neemt de bal goed mee en haalt onberispelijk uit. Verdedigend ziet het er zwak uit bij Utrecht, Groningen profiteert optimaal.

Eljero Elia moet na een half uur spelen geblesseerd naar de kant bij FC Utrecht. Zijn vervanger is oud-FC Groningen-speler Mimoun Mahi.

Nog meer tegenslag voor de thuisploeg dreigt, ook aanvoerder Willem Janssen is aangeslagen. Hij blijft voorlopig in het veld.

In de 39e minuut komt FC Utrecht terug in de wedstrijd. Ramselaar krult de bal via de hak van Itakura in de verre hoek, na slordig uitverdedigen van de gasten, en het is weer spannend: 1-2.

De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Kerk namens FC Utrecht. Hij trekt Gudmundsson aan het shirt.

Het is rust in Utrecht. FC Groningen staat knap met 1-2 voor. Doelpuntenmakers voor de bezoekers waren Joosten en Strand Larsen. Enige smetje was de tegengoal, na slordig uitverdedigen bij Groningen, van Ramselaar. Leuke tweede helft in het vooruitzicht.