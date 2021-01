Rust: FC Groningen op voorsprong in Utrecht (1-2)

Na een onderbreking van een dikke twee weken mogen de spelers onder leiding van coach Danny Buijs weer de wei in. FC Groningen kende een prima eerste seizoenshelft getuige de zesde plaats op de ranglijst met 26 punten uit veertien gespeelde wedstrijden.

Lichte teleurstelling

Toch gingen de Groningers met een lichte teleurstelling de winterstop in. Door een nederlaag tegen FC Emmen is het bekertoernooi van de groen-witten al ten einde voordat het begonnen was en het laatste duel voor de onderbreking in de Eredivisie leverde een onverwachte 0-1 thuisnederlaag op tegen Heracles Almelo.

Wisselingen

Patrick Joosten en Alessio da Cruz zijn terug na blessures en weer inzetbaar. Verder werd bekend dat Sergio Padt na afloop van het lopende seizoen naar PFK Ludogorets in Bulgarije vertrekt. FC Groningen heeft hierop voorgesorteerd door de Noorse keeper Per Kristian Bratveit te huren van Djurgardens IF met een optie tot koop. Op korte termijn heeft de FC de Zweedse Daleho Irandust in het vizier als aanvallende versterking.

FC Utrecht

Tegenstander van vanavond FC Utrecht kende een teleurstellende eerste seizoenshelft culminerend in een tiende plaats op de ranglijst. Veel te laag voor een club die voorafgaand aan het seizoen aankondigde de top drie te willen aanvallen. Hoofdcoach John van den Brom vertrok naar Genk, Réne Hake is zijn opvolger voor de komende anderhalf jaar. De heenwedstrijd in Groningen eindigde in 0-0.

Livestream

Komt FC Groningen meteen weer in het ritme en pakt het drie punten of gaat FC Utrecht met de punten aan de haal? Volg het duel via onderstaande livestream:

