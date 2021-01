Buijs: 'Wij moeten leren dat het in voetbal alleen om winst gaat'

'Ballen onder de voetzolen halen, nog een keer breed spelen. Er zitten wedstrijden toe waar dit helemaal niet gevraagd wordt. Dat zijn wel stappen waarin bepaalde jongens zich moeten gaan ontwikkelen, aldus de oefenmeester.' Buijs was duidelijk dat er wat hem betreft nog spelers aan zijn selectie toegevoegd moeten worden. 'Dat is wel duidelijk toch?. Op een gegeven moment glipt de wedstrijd uit je handen en kijk je naar wissels om het vol te houden. Dan kom je tot de conclusie dat dat heel moeizaam is.'

Tevreden met punt

Doelman Sergio Padt vond de 2-2 voornamelijk zuur omdat de tegentreffer zo laat viel, maar was realistisch genoeg dat FC Groningen met een punt tevreden mocht zijn. 'Ik kwam als een heethoofd de kleedkamer binnen, maar de trainer was realistisch en dan neem je dat ook een beetje over.' Padt was enorm belangrijk voor de ploeg. 'Gelukkig wel, dat is dit seizoen ook al vaker voorgekomen. Ik krijg daar de momenten voor.'

Blij met goal

Patrick Joosten scoorde de openingstreffer namens FC Groningen tegen zijn oude club. 'Daar mag je me mee feliciteren, niet met het eindresultaat want we hebben niet gewonnen.' Joosten komt er weer aan. 'Na de blessure tegen Emmen kon ik vrij snel weer op het veld staan. Gelukkig lukte het vandaag om een uur vol te maken.'

