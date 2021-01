Gevangenis Ter Apel gaat in lockdown, alle gedetineerden worden getest

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel neemt verregaande maatregelen om de corona-uitbraak in de gevangenis te stoppen. Het aantal besmettingen onder gedetineerden en personeel is te hoog.

Afgelopen zaterdag meldde RTV Noord dat veertien gedetineerden besmet zijn met het coronavirus. Ook een aantal personeelsleden is positief getest.

Het plan is om de bijna 450 gedetineerden te testen. Daarnaast gaat de gevangenis in lockdown. Dat betekent dat alle gedetineerden in ieder geval vijf dagen in hun cel moeten blijven. Dit staat in een bericht aan alle medewerkers dat in handen is van RTV Noord. Een woordvoerder bevestigt zondagmiddag de maatregel.

Voor afleiding wordt gezorgd

De woordvoerder spreekt van een 'ingrijpende beslissing', omdat de gevangenen 24 uur per dag in hun cel moeten blijven. Er wordt wel gezorgd voor enige afleiding.

'We bieden de mogelijkheid om te sporten in eigen cel, er worden boeken verstrekt uit de gevangenisbibliotheek en de gedetineerden die daar behoefte aan hebben krijgen extra aandacht van de geestelijk verzorgers in de PI', aldus de woordvoerder.

De extra maatregelen worden genomen, nadat medewerkers zich zorgen maakten over de corona-uitbraak in de gevangenis. Ze klopten aan bij vakbond FNV, die op haar beurt pleitte voor een betere scheiding van gevangenen.

'Als je ruim 70 gedetineerden bij elkaar zet wanneer zij uit hun cellen gaan om te luchten vraag je om problemen', zei vakbondsbestuurder Yntse Koenen afgelopen zaterdag.

Nieuw dagprogramma

Uit het bericht aan de medewerkers blijkt ook dat er de komende dagen wordt gewerkt aan een nieuw dagprogramma. Daarbij wordt gelet op het scheiden van verschillende groepen en afdelingen.

Koenen heeft dat nieuws meegekregen, maar kwalificeert het zondag nog als gerucht: 'Het is nu van het allergrootste belang dat de werkgever het personeel en de gedetineerden niet in onzekerheid laat en direct informeert.' Hij wijst daarbij nogmaals op het belang van gescheiden groepen.

Na verluidt is het besluit zondagochtend en -middag meegedeeld aan gedetineerden en familieleden. De gevangenis geeft gedetineerden ook de mogelijkheid om zelf hun familie (digitaal) te informeren.

De PI Ter Apel is de enige gevangenis in onze provincie. De gedetineerden die er zitten hebben een buitenlandse nationaliteit. Na het uitzitten van de straf moeten ze terug naar hun land van herkomst.

