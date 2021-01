‘Enorm gemotiveerd’ Donar ontmoet landskampioen in openingsduel

Alle ploegen beginnen op nul punten. Er wordt eerst een halve competitie afgewerkt, waarna er Elite poules volgen en play-offs. De opening is in MartiniPlaza, waar Donar het opneemt tegen landskampioen Landstede Hammers uit Zwolle. De titel van 2019 is na het abrupte einde van het vorige seizoen nog steeds in handen van de Blauwvingers. Van het kampioensteam spelen zes belangrijke krachten nog steeds voor Landstede.

‘Geweldige test na gekke tijden’

‘Het is een voordeel dat veel spelers bij Landstede al langer samen spelen. Het is een team dat voor ons allemaal een standaard neerzet. Ze zijn niet voor niks kampioen geworden. We moeten de toon zetten aan het begin van het seizoen om te laten zien dat we willen wat zij hebben. Het is een geweldige test om te zien waar we staan na deze gekke tijden’, aldus Rudez.

Doorwerken tijdens de feestdagen

Ondanks de lange periode zonder wedstrijden, heeft Donar zeker niet stilgezeten. ‘De kerstvakantie was niet lang. We hebben veel tijd doorgebracht met trainen. We hadden alleen 24 en 25 december vrij en alle andere dagen hebben we gewerkt.’

Blessures

De ploeg van Rudez is daar niet helemaal ongeschonden doorheen gekomen. ‘Juwann James verstapte zich tijdens een training aan het einde van het jaar, waardoor hij zijn rug blesseerde, dus hij is aan het herstellen. Will Moreton bekijken we van dag tot dag.’

‘Mooie test voor duel tegen Zwolle’

Donar speelde ter voorbereiding op het duel tegen Landstede twee oefenduels. Van Den Helder Suns werd ruim gewonnen (94-64). Een week later hadden de Groningers het lastiger, uit bij ZZ Leiden (84-88). ‘Het duel tegen Leiden was een goede test voor ons. Het is een sterke tegenstander. Ik denk dat we iets te weinig mensen in de rotatie hadden, waar zij voordeel uit haalden. Het was in elk geval een mooie test voor het duel tegen Zwolle.’

‘Gemis voor het Nederlandse basketbal’

Het duel tegen Landstede is ingepland, nadat Aris Leeuwarden aangaf de bekerfinale van het vorige seizoen niet te willen spelen op die dag. Volgens Rudez is dat geen goede zaak. ‘Het is vervelend voor het Nederlandse basketbal dat we geen bekerfinale spelen. Dat is een gemis voor het basketbal in Nederland’, zo is de coach duidelijk.

‘Onrechtvaardigheid rechtzetten’

Ook is Rudez niet blij met het feit dat de zege tegen Heroes in Den Bosch (88-89) eerder dit seizoen is geschrapt. ‘Helaas is de zege in Den Bosch van ons afgepakt, dus dat zullen we opnieuw moeten doen. Dit moeten we accepteren en weer verder gaan. Het is niet correct, maar wat moet ik er verder van zeggen. Het is voor ons hooguit extra motivatie om deze onrechtvaardigheid recht te zetten.’

‘Heel gek’

De krachtsverhoudingen in de Nederlandse eredivisie zijn moeilijk aan te geven, mede doordat veel ploegen, in tegenstelling tot Donar, nog van samenstelling veranderd zijn. ‘Ik heb nu nog geen idee waar we als ploeg staan in Nederland, omdat we nu pas beginnen en elkaar nog niet ontmoet hebben. Het is heel gek om dit in januari te moeten zeggen’, aldus Rudez.

Live bij RTV Noord

Het duel van Donar tegen Landstede Hammers begint zondagmiddag om 14.00 uur en is live te volgen via een stream bij RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

