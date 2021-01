Grol en Polling maken een belangrijke ‘tussenstop’ richting Tokio

Judoka’s Kim Polling (29) en Henk Grol (35) reizen dit weekend af naar Qatar voor de Doha Masters. Dat toernooi is een belangrijk meetmoment richting de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De Nederlandse judobond beslist op basis van drie meetmomenten wie er naar de Spelen mag in de gewichtsklassen van onder anderen Polling en Grol. De Grand Slam van Tel Aviv (18-20 februari) en de Europese kampioenschappen in Lissabon (16-18 april) zijn de overige meetmomenten.

Een weg vol hobbels

Met name de weg van Kim Polling richting dit moment, was er eentje met hobbels. De afgelopen olympische cyclus kende ze veel blessureleed, maar ook grote successen. In de klasse tot 70 kilogram gaat het tussen haar en de vier jaar jongere Sanne van Dijke, die ze regelmatig tegenkwam op belangrijke momenten.

Voor Polling begon de aanloop richting de Spelen in maart 2019. Ze kwam destijds terug op de mat, nadat ze een jaar buitenspel stond door een hernia. Haar eerste vier toernooien verliepen vervolgens moeizaam met snelle uitschakelingen. Ze kwam daarin steeds niet verder dan de tweede ronde.

Maar vanaf eind juli begon het beter te lopen met een zilveren medaille tijdens de Grand Prix van Zagreb. Een maand later werd ze tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio nog wel gediskwalificeerd door het toepassen van een ‘gevaarlijke techniek’, toch begon ze ijzersterk aan het toernooi en liet ze zien dat ze er weer bij hoorde.

Winst op Grand Slam en World Masters

In oktober 2019 kwam haar eerste winst sinds lange tijd. Tijdens de Grand Slam van Abu Dhabi won ze al haar partijen met ippon. In de finale was haar concurrent Sanne van Dijke het slachtoffer. Van Dijke was ondertussen wel flink uitgelopen op Polling op de wereldranglijst.

Maar de judoka uit Zevenhuizen maakte zich op voor een indrukwekkende eindsprint in 2019. Een maand later pakte ze zilver bij de Grand Slam van Osaka en in december bekroonde ze het jaar met goud op de World Masters van Qingdao. In de finale versloeg ze opnieuw Van Dijke met ippon.

Daarna volgde opnieuw een jaar zonder wedstrijden. Ze werd in januari 2020 geopereerd aan haar knie en raakte eind oktober besmet met het coronavirus, zodoende heeft ze inmiddels al bijna dertien maanden geen officiële wedstrijd meer gejudood.

Toch kan Polling met een goed gevoel uitkijken naar het hoog aangeschreven toernooi in de hoofdstad van Qatar, waaraan de beste 36 judoka’s van de wereld, per gewichtsklasse, in actie komen. Ze won de Masters in totaal vier keer (2013, 2015, 2016, 2019). En haar concurrente richting de Spelen, Sanne van Dijke, die dat toernooi nog nooit won, verloor alle vijf ontmoetingen met Polling.

Structureel meedoen voor de medailles

Voor Henk Grol zag de weg richting dit Olympische jaar er heel anders uit. De oud-Veendammer stapte na de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro over naar de klasse boven honderd kilogram en bleef structureel meedoen om de medailles, zonder grote fysieke tegenvallers vergelijkbaar met die van Polling.

In 2018 deed Grol het uitstekend. Hij pakte brons op de Europese kampioenschappen. Verder veroverde hij drie Grand Slam-medailles, waaronder de gouden plak op het sterk bezette toernooi eind november in Osaka, Japan. Daar versloeg hij wereldtoppers als Guram Tushishvili, Tuvshinbayar Naidan en Lukas Krpálek.

Toch kwam er in 2019 ineens een andere Nederlandse judoka in beeld in de zwaarste gewichtsklasse, namelijk Roy Meyer. De inmiddels 29-jarige Brabander, die verder in zijn carrière niks noemenswaardigs won, kende een verrassend goed jaar. Hij pakte brons tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio en goud bij de Grand Slam van Abu Dhabi. Ook Grol deed het dat jaar lang niet slecht met onder meer twee keer brons, bij de EK in Minsk en de Masters in Qingdao.

Verstoord door corona

En hoewel 2020 flink verstoord werd door corona, beleefde Grol zelfs nog één van de hoogtepunten uit zijn glansrijke carrière. Hij won de Grand Slam van Parijs door in de finale Kokoro Kageura met ippon te verslaan. De Japanner had daarvoor nog afgerekend met judolegende Teddy Riner, die al tien jaar niet verloren had.

Daarna kwam Grol niet meer in actie. Hij wilde nog wel meedoen aan de Europese kampioenschappen in november in Praag, maar vlak daarvoor liep hij het coronavirus op, waardoor de Masters in Doha ook voor hem het eerste toernooi is in lange tijd.

De erelijst van Grol

In hoeverre Meyer een concurrent is voor Grol dit jaar moet nog blijken. Beide zwaargewichten troffen elkaar nog nooit in een officiële wedstrijd op het hoogste niveau. Het palmares van Grol is in elk geval overweldigend ten opzichte van dat van Meyer. De enige noemenswaardige medailles van de Brabander zijn EK-brons, WK-brons en goud op een Grand Slam. Grol veroverde twee keer olympisch brons, drie keer WK-zilver, maar liefst acht EK-medailles (waaronder drie keer goud) en hij won twee keer de Grand Slam van Parijs en één keer die van Osaka.

Wanneer komen ze in actie?

Zowel Polling als Grol zijn favoriet in hun gewichtsklasse om mee te mogen doen aan de Olympische Spelen. Toch wordt er over de drie genoemde meetmomenten beslist wie er uiteindelijk naar Tokio mag.

De World Masters in Doha gaat maandag van start met de lichtste gewichtsklassen. Dinsdag komen Polling en Van Dijke in actie in de klasse tot zeventig kilogram. Woensdag is de beurt aan Grol en Meyer in zich te bewijzen in de klasse boven honderd kilogram.

Lees ook:

- Grol kijkt uit naar 2021, na 'dramatisch' einde judojaar

- ‘Negatieve’ Polling lacht om Italiaanse coronatest; EK geen optie