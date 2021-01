Schaker Van Foreest tast in het duister over vorm

Schaker Jorden van Foreest stond een tijdje rond de top vijftig van de wereldranglijst. Dat had vooral te maken met zijn goede optreden bij het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. De organisatie van het prestigieuze evenement heeft hem opnieuw uitgenodigd.

Vorig jaar stond de Groninger schaakgrootmeester, nu 67e van de wereld, na dertien ronden op de vierde plaats. Het was zijn debuut bij het 'Wimbledon van het schaken' zoals het toernooi in Noord-Holland ook wel wordt aangeduid. Hij liet sterk spel zien tegen wereldkampioen Magnus Carlsen en bracht de Noor stevig aan het wankelen.

De latere winnaar Fabiano Caruana werd op remise gehouden en hij eindigde boven Anish Giri, momenteel de beste Nederlandse schaker. Hij staat elfde op de wereldranglijst. 'De voorbereiding kan nog zo goed zijn, maar als het er in de partijen niet uitkomt, heb je er niks aan. Ik heb echt boven verwachting gepresteerd,' zei Van Foreest een jaar geleden.

Dezelfde gezichten

Vanaf zaterdag neemt de Groninger schaakgrootmeester plaats achter het bord. En de tegenstanders zijn weer niet mals. Grotendeels ziet hij dezelfde gezichten tegenover zich. 'Ik kan iedereen verslaan en ik probeer het toernooi te winnen. De eerste ronden zijn het belangrijkste. Dan weet je wie er in vorm is en wie niet. Maar voorspellen is lastig. Ik kan wel zeggen dat ik niet het gevoel heb dat ik de laatste tijd goed in vorm ben,' vertelt hij.

Wedstrijdritme

Dat heeft vooral te maken met het geringe aantal toernooien dat er door de coronacrisis gespeeld zijn. Schakers zijn het gevoel met de vierenzestig velden en schaakstukken wat kwijtgeraakt. Er ontstaat onzekerheid over hun vorm. Ook een schaker heeft wedstrijdritme nodig.

Van Foreest speelde van maart tot en met september geen partijen 'over the board', in het echt dus. Wel veel online, maar de partijen zijn op het beeldscherm veelal minder lang dan op het bord. De afgelopen twee maanden warmde hij zich onder andere op bij een toernooi op de Canarische Eilanden.

Ik kan iedereen verslaan en ik probeer het toernooi te winnen Jorden van Foreest, schaakgrootmeester

Fitheid

'Dat was wel wennen, maar het het ging toch wel redelijk snel dat ik het goede gevoel weer te pakken had. Dat komt ook omdat ik thuis elke dag met schaken bezig ben. Qua fysieke fitheid zit het ook wel goed. Ik kon ondanks corona natuurlijk wel regelmatig hardlopen en in huis ben ik wat met gewichten bezig geweest. Een sportschool is niks voor mij trouwens. Daarvoor moet je bij mijn broertje Lucas zijn. Die is helemaal fitnessfanaat.'

Niet in z'n eentje

De jongere Van Foreest doet dit jaar niet mee in Wijk aan Zee omdat er door corona geen Challenge-toernooi georganiseerd wordt. Datzelfde geldt voor de amateurs. Er komen slechts veertien zogenaamde Masters in actie, waaronder dus Jorden van Foreest.

'Iedereen wordt regelmatig getest op corona en de buitenlandse schakers gaan eerst in quarantaine. Ook qua bewegingsvrijheid zijn er beperkingen. We mogen wel even een eindje wandelen, maar daar houdt het eigenlijk ook wel mee op. Gelukkig is er in Wijk aan Zee niet veel te doen in deze tijd. Ik ben trouwens niet helemaal in m'n eentje. Max Warmerdam ondersteunt mij. Hij is net grootmeester geworden en is goed klaargestoomd voor zijn taak als secondant. We kennen elkaar al een tijdje en voelen elkaar goed aan.'