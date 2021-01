Expeditie 1,5 meter: Derk schiet scherp

Nanne Datema speelt in het enige meidenteam van VV Ezinge. Ook zij hebben tegenwoordig geen wedstrijden te spelen. Om er toch nog wat wedstrijdelementen in te gooien gaat het team van jonge meiden lasergamen in een leegstaande loods in Feerwerd. Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher zocht de dames op.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Raar bord langs de weg: 'Kör sakta lekande barn'

- Gesprongen waterleidings in Leens

- Snoeken vangen in Zoutkamp

- Paardjes kijken in Froombosch

- Drive-thru verjoardag in Slochteren

- De prijsvraag van Derk:

Derk heeft een prijsvraag bedacht! Als jij raadt hoeveel busjes er op zijn overhemd staan, kan je dit koffertje winnen... Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, January 10, 2021

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!