Zuidema: 'Geweldig om het seizoen zo te beginnen'

'Ik vroeg de bal, deed net of ik schoot en kon daarna aanleggen voor het schot. Gelukkig viel dat door het netje.' Talent Zuidema kreeg meteen behoorlijk wat speeltijd van coach Rudez, een dikke zeven minuten, in deze belangrijke wedstrijd. 'Dan is het geweldig om zo te beginnen,' aldus de forward. 'Als er publiek was geweest hadden ze vast op de banken gestaan. Als pop-up fan keek mijn vader in ieder geval mee. Mooi om zo te starten, we gaan werken aan onze verbeterpunten,' besluit Zuidema.

Niet verbaasd

Donar-coach Ivan Rudez was niet verbaasd dat de marge tussen beiden ploegen aardig groot was. 'Wij spelen elke wedstrijd om te winnen,' aldus de Kroaat. 'Ik vond dat we veel defensieve concentratie en energie brachten. Het was heerlijk om weer te spelen, daar leven we voor.'

Lichtpunt

'Dit voelde als een lichtpunt aan het einde van de tunnel. De pop-up fans zijn een mooi initiatief van de club. Natuurlijk wil je deze momenten delen met de fans. Hopelijk hebben ze thuis genoten.' Rudez was blij met het spel van Zuidema. 'Hij is iemand die elke dag keihard werkt om beter te worden. De speeltijd die hij kreeg was een beloning voor de mentaliteit die hij toont.'

Verschil gemaakt

Henry Caruso zat goed in de wedstrijd namens Donar en was samen met Jarred Ogungemi-Jackson topscorer aan de kant van de Groningers met achttien punten. 'Het was een mooie zege,' lacht Caruso. 'Vooral het vierde kwart hebben we aanvallend het verschil gemaakt. Defensief gezien was het de hele wedstrijd in orde. Ik voel me echt goed, ondanks de lange onderbreking. We zijn heel blij dat we weer een wedstrijd hebben kunnen spelen.'

Lees ook:

- Donar start competitie met ruime zege op landskampioen Landstede