Kwetsbare jeugd kan niet meer op uitwisseling naar Engeland door Brexit

Het Verenigd Koninkrijk stapt uit het Erasmus+-project, waarmee uitwisselingen voor kwetsbare jongeren worden betaald.

Van Bedum naar Liverpool

Eén van de jongeren die meedeed aan zo'n uitwisseling, is de 18-jarige Melissa Mensinga uit Bedum. Zij ging drie jaar geleden samen met een paar andere meiden naar Liverpool, vooral om haar Engels te verbeteren. 'Ik ben dyslectisch en dus vond ik het een leuke uitdaging voor mijzelf om daar aan mee te doen. Samen met een groep meiden.'

De reizen zijn met name voor kwetsbare jongeren. Dat zijn jongeren die bijvoorbeeld moeite hebben met school of helemaal niet meer naar school gaan, lastiger contact kunnen maken met anderen of uit een arm gezin komen waarbij het niet vanzelfsprekend is om te reizen.

Melissa is gevraagd om mee te gaan naar Engeland. Het heeft haar het nodige opgeleverd: 'Ik ben in elk geval beter geworden in Engels', vertelt ze. 'Ook hebben we veel gevoetbald en geleerd over het feminisme. We leerden over hoe vrouwenrechten ontstonden. Dat kon ik goed gebruiken voor geschiedenis.'

Melissa is door de reis naar Liverpool beter geworden in Engels (Foto: Melissa Mensinga)

Reizen voor iedereen

Jongerenwerker Gwen Birza van Barkema en de Haan uit Baflo ging de afgelopen jaren mee met tal van dit soort uitwisselingen, georganiseerd door het YES-forum. Naast Engeland ging ze ook naar Ierland, Roemenië, Italië en zelfs Indonesië. De reizen duren doorgaans een week en zijn met name voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar.

'Het is vooral vanuit de gedachte dat reizen voor iedereen mogelijk moet zijn, ongeacht uit welk milieu je komt. Dat er een andere manier bestaat om te leren, ook als het niet lukt op school', vertelt Gwen.

'Elk reis heeft een bepaald thema en elke jongere heeft een eigen doel. Het kan zijn dat iemand niet voor de klas durft te staan en tijdens zo'n uitwisseling de kans krijgt om dat te oefenen. Ze duiken echt in het diepe door een week lang met vreemden op te trekken in een onbekend land.'

Grote zorgen

Gwen vindt het een groot verlies dat de uitwisselingen naar Engeland door de Brexit moeten stoppen: 'Voor studenten op de universiteit komt er waarschijnlijk een alternatief programma, maar voor deze jongeren niet. Vanuit de overheid is daar niets over naar buiten gebracht en daar maken we ons grote zorgen om.'

Ook Melissa vindt het jammer, al zal ze er zelf geen gebruik meer van maken. Ze heeft nog geregeld contact met een aantal meiden uit Liverpool. Voordat ze naar Engeland ging, kwamen deze meiden naar Groningen. 'We kregen onder andere een rondleiding bij FC Groningen en hebben veel gevoetbald. Je leert over heel veel verschillende dingen die je normaal niet te weten komt', zegt Melissa.

Melissa mocht met de meiden uit Liverpool naar FC Groningen (Foto: Melissa Mensinga )

Nog wel andere reizen

De reizen naar andere landen blijven volgens Gwen wel gewoon doorgaan. 'Maar we gunnen dit ook de jongeren uit Engeland die straks moeilijk een plek kunnen vinden. Het is een gemiste kans.'