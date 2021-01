Stilstaande treinen zorgen voor hoofdpijn en slapeloze nachten: 'Het is weer bingo'

Die treinen staan op het rangeerterrein van Nedtrain in Onnen. Dat terrein grenst aan de woning van Levinga. Bij haar is de maat al enige tijd vol: 'We lopen echt schade op doordat we slaaptekort hebben.'

'Motoren mogen alleen draaien bij vorst'

Heel even had Levinga de hoop dat de jarenlange overlast zou verminderen. Eind vorig jaar kwam de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen op voor de omwonenden van het rangeerterrein in Onnen. De partij wil samen met de omwonenden een einde maken aan de geluidsoverlast van stilstaande treinen. De motoren bulderen met enige regelmaat dag en nacht door. Volgens de Partij voor de Dieren en Levinga zelf mogen de motoren van stilstaande treinen alleen blijven draaien als het vriest, maar ze zouden ook dikwijls aan staan als het niet vriest.

Nadat de politieke partij de overlast had aangekaart, zegde de wethouder een geluidsonderzoek toe. Sindsdien was er sprake van rust. 'Maar nu is het weer bingo', zegt Levinga zondagavond in haar tuin met op de achtergrond het geluid van een draaiende motor van een stilstaande trein. 'Het is wetenschappelijk vastgesteld dat mensen schade oplopen als ze langdurig worden blootgesteld aan geluidsoverlast. Bovendien zijn die draaiende motoren ook niet duurzaam te noemen.'

Meer treinen

Levinga woont al achttien jaar met haar man en dochter naast het rangeerterrein. Toen ze de woning kochten was dat terrein er al. Het gezin heeft dan ook geen probleem met het rangeerterrein op zich, maar wel met de treinmotoren die volgens haar niet horen te bulderen.

'Het is de laatste jaren steeds erger geworden, doordat er steeds meer treinen gerangeerd worden. Achttien jaar geleden was het aantal treinen gering te noemen. De treinen die er waren, stonden ook niet of nauwelijks aan. Dat is de loop van de jaren wel erger geworden.'

Hoofdpijn, stress

De draaiende motoren zorgen voor gebroken nachten bij het gezin. Zo is Levinga's dochter op een andere kamer gaan slapen om het geluid te ontvluchten. 'Dit geluid zorgt echt voor een slechte nachtrust. Wij slapen heel erg licht en de motoren gaan uit, maar ook weer aan en daar word je wakker van. Door het slaaptekort lopen we schade op, zoals hoofdpijn en stress. Flink wat stress zelfs, maar ook emotionele schade.'

Het contact met de mensen van het rangeerterrein, Nedtrain, noemt Levinga 'redelijk'. Bij overlast belt ze naar het kantoor in Onnen. Naar eigen zeggen levert het plegen van een telefoontje soms resultaat op, maar vaker niet. De moedeloosheid slaat dan ook toe. 'De ene medewerker zet de motoren wel uit en de andere niet. Iedereen weet dat de motoren uit moeten, maar het blijft gewoon doorgaan. Het lijkt wel alsof het niet beklijft.'

Nedtrain

Nedtrain in Onnen zegt dat de huidige situatie is toegestaan, maar wil geen verdere reactie geven. Er wordt doorverwezen naar het landelijk hoofdkantoor. Een belletje naar dat hoofdkantoor brengt ons bij de NS. Dat levert op zondagavond geen directe reactie op. De desbetreffende woordvoerder is niet op de hoogte van de situatie in Onnen, maar hij zegt toe de situatie uit te zoeken.

