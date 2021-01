Gladde gele steentjes verdwijnen uit Herestraat: 'Corona maakt het makkelijker'

De grote operatie om de gele bestrating in de Groninger binnenstad te vervangen is bij een belangrijk punt aanbeland: de Herestraat is de komende maanden aan de beurt.

Twee jaar geleden werd begonnen met het vervangen van in totaal 120.000 vierkante meter aan straatwerk. De gele steentjes die er lagen, waren te glad bevonden. Opruwen, omdraaien en een nieuwe coating erop, het bleek allemaal niet te werken.

Corona is een gelukje

De vervanging kost miljoenen en is een grote operatie. 'We zijn begonnen vanaf de Rademarkt en hebben de zuidzijde nu klaar. Nu moet de noordzijde nog, met onder meer de Vismarkt en de Grote Markt', vertelt Berden de Vries van Avitec, het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Het is voor de werkzaamheden een geluk bij een ongeluk dat het momenteel vanwege de coronapandemie een stuk rustiger is in de winkelstraat. De Vries: 'Vooropgesteld: niemand wil zoiets als een coronacrisis en het raakt ondernemers heel hard. Maar voor ons maakt dit het werk wel iets makkelijker. De Herestraat was wel iets waar we qua planning de meeste aandacht voor hadden.'

Juni

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, waardoor winkels bereikbaar blijven. 'We gaan eerst de voetpaden vervangen, dan de rijbanen. We nemen tegelijk ook de zijstraten van de Herestraat mee in ons werk', legt De Vries uit. Eind juni moet dit deel van de binnenstad, zo'n 7500 vierkante meter, klaar zijn.

Maar wat gebeurt er met alle steentjes die eruit gehaald worden? 'We kunnen ze helaas niet hergebruiken omdat ze te glad bevonden zijn', legt de aannemer uit. 'Dus als iemand interesse heeft, voor bijvoorbeeld het bestraten van een oprit of tuin, dan kan ie zich melden...'

