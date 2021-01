Vakbond over gevangenis Ter Apel: 'Alsof corona niet serieus is genomen'

'Ondanks aanhoudende kritiek van personeel, ondernemingsraad en bonden ging het in Ter Apel niet goed', stelt Yntse Koenen van vakbond FNV. Hij wil daarom dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de oorzaak van de corona-uitbraak in de bajes.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar de PI Ter Apel onder valt, laat maandagmiddag weten bekend te zijn met de brief en standpunten van FNV. 'We beraden ons uiteraard op een reactie op die brief', stelt de organisatie.

Sinds afgelopen zaterdag is de bajes van Ter Apel in 'lockdown'. Dat houdt in dat alle gedetineerden in hun cel moeten blijven en geen dagprogramma volgen. Normaal werken, luchten of sporten ze overdag. Bij gedetineerden zijn in ieder geval veertien besmettingen vastgesteld. Iedereen wordt nu getest op het virus.

Koenen laat weten dat 'het wel lijkt of corona niet serieus werd genomen'. Volgens leden van de FNV werd voor de 'lockdown' de anderhalve meter in de praktijk niet goed gehandhaafd, gingen veel activiteiten door en kwamen gedetineerden regelmatig met meer dan 70 bij elkaar in te kleine ruimten. Ook zouden er nog tientallen gedetineerden met meerderen op één cel zitten.

Daarnaast zou het ondersteunende kantoorpersoneel niet thuis mogen werken. 'Dat is in strijd met alle voorschriften van het RIVM', stelt Koenen. 'Als personeel kritiek of opmerkingen maakte dan werd daar geërgerd of boos op gereageerd. Er werd niet naar personeel geluisterd'.

Maatregelen in overleg met GGD en RIVM

De DJI benadrukt in een schriftelijke reactie dat de maatregelen in overleg met de GGD en het RIVM zijn genomen: 'In veel inrichtingen heeft dat er toe geleid dat er weinig tot geen besmettingen hebben plaats gevonden. We hebben echter in een aantal inrichtingen wel een groter aantal besmettingen gezien'.

Volgens de organisatie zorgt preventieve quarantaine ervoor dat de piek snel weer afneemt. 'DJI blijft samen met de GGD en het RIVM kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn op basis van actuele besmettingscijfers, maar ook naar aanleiding van signalen van personeel', staat in een schriftelijke verklaring.

