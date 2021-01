Vaccinatieplekken voor verpleeghuismedewerkers vol, wat nu?

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Landelijk zijn er 269.000 medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen die zich kunnen laten vaccineren. In Groningen gebeurt dat vanaf komende vrijdag. Medewerkers hebben van hun werkgever een RIVM-uitnodiging gekregen en moeten vervolgens zelf een afspraak bij de GGD maken. Dat lukt inmiddels niet meer, want het beschikbare vaccin is al vergeven.

Woordvoerder Petra de Haan van Zonnehuisgroep Noord: 'Afgelopen vrijdag kregen onze medewerkers te horen dat vaccinatielocaties in Groningen en Drenthe vol waren. Ze kunnen er niet meer terecht.'

De informatie die de GGD geeft via de afsprakenlijn wisselt nogal

Niet genoeg voor iedereen

Voor de groep zijn 408.000 vaccins beschikbaar; iedere medewerker krijgt twee prikken. Daarmee vallen dus 65.000 medewerkers buiten de boot. Het is altijd duidelijk geweest dat niet alle verpleeghuismedewerkers in de eerste ronde mee konden, stelt Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties. 'Dat wisten we wel, maar we wilden zo snel mogelijk van start en niet wachten tot er genoeg vaccin was voor iedereen,' vertelt een woordvoerder.

Volgens Zonnehuisgroep Noord was dat vooraf helemaal niet duidelijk. 'Dan hadden we het wel anders gecommuniceerd naar onze medewerkers.' De zorginstelling had aan de standaard RIVM-tekst graag toegevoegd dat er beperkt ruimte is en wat er gebeurt als de medewerker geen afspraak kan maken. Nu is dat voor veel medewerkers niet duidelijk; de informatie die de GGD geeft via de afsprakenlijn wisselt nogal, vertelt De Haan.

'De mensen die vrijdag belden kregen te horen dat Groningen vol was; vanochtend was er ineens wel weer ruimte. Iemand anders werd doorverwezen naar Leeuwarden. Wanneer iemand vraagt dan maar later deze maand ingepland te worden blijkt dat de ene keer wel te kunnen en de andere keer niet. Soms zeggen ze dat het plansysteem niet verder dan twee weken vooruit gaat, bij anderen kan het weer wel.'

Woordvoerder Marloes Lok van Zinn bevestigt het beeld. 'Het lijkt echt af te hangen van wie je bij de afsprakenlijn aan de telefoon krijgt.'

SMS moet medewerker waarschuwen

Hoe het hoort te gaan is wel bekend: medewerkers die geen afspraak kunnen maken moeten hun gegevens achterlaten. Ze krijgen een sms op het moment dat er weer vaccin beschikbaar is. Dan kunnen ze alsnog een datum en tijd in laten plannen. Wanneer nieuw vaccin binnenkomt valt nog niet te zeggen. GGD GHOR schrijft op haar site: 'Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet en de daarbij behorende te verwachten leveringen zal dit met de kennis van nu op zijn vroegst over enkele weken zijn.'

Al met al is het onduidelijkheid alom, vertelt woordvoerder De Haan van Zonnehuisgroep Noord en dat is niet goed. 'Het is leren in de praktijk wat er gebeurt, zo ging het in het begin ook met het testen. En we willen ook niet op de GGD mopperen, die doen ontzettend hun best. Waarschijnlijk komt dit door de enorm hoge vaccinatiebereidheid, daar zijn we natuurlijk wel heel blij mee.'

De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar ons

Heel misschien nog wat meer afspraken in Groningen mogelijk

Wellicht dat er in volle regio's als Groningen nog wat ruimte komt, vertelt woordvoerder Sonja Kloppenburg van de landelijke GGD GHOR. 'Het vaccin is nu naar inwoneraantal over de regio's verdeeld. We zijn bezig te kijken of we wat moeten herverdelen naar regio's die eerder vollopen.' Verder is het niet aan de GGD om iets over de verdeling van de vaccins te zeggen, stelt ze. 'Wij voeren alleen maar uit. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar ons.'

Na de groep verpleeghuismedewerkers zijn zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (178.000 mensen), wijkverpleging en WMO-ondersteuning (166.000 mensen) aan de beurt. Overigens is niet uit te sluiten dat medewerkers uit deze sectoren al afspraken hebben ingepland voor een vaccinatie, ook al zijn die later aan de beurt. Ze hebben daarvoor de RIVM-uitnodiging nodig en die hebben werkgevers vaak al. 'Bijvoorbeeld als ze zowel verpleeghuiszorg als gehandicaptenzorg aanbieden. Het is dan aan de werkgever om alleen de verpleeghuismedewerkers uit te nodigen,' vertelt de Actiz-woordvoerder. Sonja Kloppenburg van GGD GHOR: 'Het valt voor ons niet te zeggen wie werkgevers hebben uitgenodigd.'

Wat gebeurt er na een coronaprik?

