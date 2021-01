Mag een 15-jarige anorexiapatiënte haar eigen therapie kiezen? (update)

Is een ernstig ondervoed meisje van 15 jaar in staat om zelf een keuze te maken voor een geschikte therapie? Over die vraag buigt het Hof in Leeuwarden zich.

Het meisje, dat sinds haar dertiende ziek is, is behandeld door een kinderarts in het UMCG. Daar kreeg ze dwangvoeding en werd ze in coma gehouden, zo meldt de NOS. Die behandelingen waren tegen haar zin, maar volgens haar artsen nodig om haar in leven te houden.

Nieuwe therapie

De moeder van het meisje wil samen met haar dochter een nieuwe therapie een kans geven. Het gaat om de zogeheten PRI-therapie, die niet gericht is op dwang en het aankomen in gewicht, maar op het zoeken naar een oorzaak van de eetstoornis. Artsen, en ook de vader van het meisje, vinden dat zij eerst moet aankomen en dan pas behandeling kan krijgen.

Is een meisje met ernstig ondergewicht wel in staat om een dergelijke beslissing over haar behandeling zelfstandig te nemen? Advocaat Richard Korver, die de moeder bijstaat, denkt dat dat in dit geval wel zo is. 'De wens voor deze therapie was er ook al toen het nog beter met haar ging. Ze wil graag behandeld worden.'

Volgens de kinderarts is de kans op overlijden tijdens deze nieuwe therapie te groot. De onenigheid tussen de ouders van het meisje over de behandeling was een aanleiding om een melding te doen bij Veilig Thuis Groningen. Een loyaliteitsconflict zou de gezondheid van het meisje in de weg staan.

Ouderlijk gezag geschorst

De kinderrechter heeft vervolgens het gezag van beide ouders tijdelijk geschorst. Op die manier kan zonder tussenkomst van de ouders besloten worden tot een behandeling. De moeder vecht deze schorsing aan om het meisje toch de PRI-therapie te laten volgen.

De familiezitting is vanwege de leeftijd van het meisje achter gesloten deuren. De uitspraak is op 2 februari. Het hof wil voor de uitspraak nog een gesprek met het meisje.

Dit artikel is aangevuld met de datum van de uitspraak en een reactie van de advocaat van de moeder van het meisje.