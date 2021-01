Het raadslid dat een veenbrand ontstak

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: voormalig raadslid Gerrie Kremer over het vertrek van burgemeester Baukje Galama uit Stadskanaal.

Nee, Gerrie Kremer maakte bepaald geen vrienden in november 2017. Kremer, toen SP-raadslid in de gemeente Stadskanaal verweet burgemeester Baukje Galama een gebrek aan respect en vond dat ze neerbuigend deed tegen raadsleden. Aanvankelijk stond Kremer nog alleen, maar gaandeweg de maanden die volgden kwam er meer steun voor de opvattingen van de socialist.

Veenbrand

Ruim drie jaar later kijkt Kremer met gemengde gevoelens terug op die bewogen periode. ‘We hadden na een commissievergadering een besloten vergadering over de erfpachtovereenkomst van het Pagedal. Dat begon pas om half twaalf ‘s avonds. Ik dacht nog: doe dat nou niet, want het wordt wel heel laat. Maar de vergadering begon, ik stelde vragen en ik kreeg daarop geen antwoorden, terwijl het college de informatie wel wilde gebruiken voor besluitvorming. En hoe het ging, dat kon gewoon niet. Er was een gebrek aan respect. In de volgende raadsvergadering besloot ik er wat van te zeggen.’

We hebben vlak na mijn uitspraken nog een gesprek gehad, maar ik had eerlijk gezegd toen het idee dat het niet meer goed zou komen Gerrie Kremer - Oud-raadslid Stadskanaal

Kremer kaartte het probleem aan in de raadsvergadering van 20 november 2017. Op dat moment kon hij niet bevroeden dat hij de aanstichter was van een smeulende veenbrand.

‘Die avond had ze na mijn opmerkingen kunnen schorsen, om daarna bij me te komen om het uit te praten. Achteraf had ik ook even naar haar toe kunnen gaan, maar toen had ik het idee dat dat geen zin had.’ Kremer wilde een punt maken.

Lof

Galama meldde zich na de vergadering ziek, keerde na enkele gesprekken met Kremer en andere betrokkenen wel terug als burgemeester, maar stapte drie maanden later alsnog op. Een van de redenen: een verstoorde verhouding met de gemeenteraad. Ondanks de commotie is Kremer vol lof over Galama als bestuurder.

Achteraf is makkelijk praten. Ik stond er toen achter en deed het met eer en geweten Gerrie Kremer - oud-raadslid Stadskanaal

‘Als bestuurder is Baukje een hele sterke vrouw’, zegt hij. ‘Ik heb veel respect voor de manier waarop zij dingen doet. Ze is zelfs nog mijn bruiloft geweest. Alleen het einde, dat was wel jammer ja.’

Houding

Kremer heeft Galama na haar vertrek niet meer gezien en niet meer gesproken. ‘Dat is aan de ene kant wel jammer. Ik kon niet bij haar afscheid zijn, want ik zat voor mijn werk op zee. Ik worstelde sowieso wel met de vraag of ik wel moest gaan, want het begon toch bij die raadsvergadering. Maar haar houding stond wel tussen ons in, denk ik. We hebben vlak na mijn uitspraken nog een gesprek gehad, maar ik had eerlijk gezegd toen het idee dat het niet meer goed zou komen. Zoiets voel je wel aan.’

Kremer durft niet te zeggen of hij het met de kennis van nu anders had aangepakt. ‘Achteraf is makkelijk praten. Ik stond er toen achter en deed het met eer en geweten. Achteraf had ik misschien direct met Baukje een-op-een moeten gaan zitten. Maar dat is niet gebeurd. Het is zoals het is.’

