FNV boos op PostNL over werkdruk bij bezorgers: 'Mensen vallen bij bosjes neer'

Een interview in het dagblad Trouw met PostNL-topvrouw Herna Verhagen is vice-voorzitter Tuur Elzinga van de FNV in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Elzinga steekt Verhagen in het interview onterecht de loftrompet over de werkdruk bij PostNL.

Hij vindt dat het succes behaald wordt ten koste van flexpersoneel. Elzinga stuurde Verhagen een bijtende open brief.

Na een hele zware maand in december, nu zo'n rooster krijgen Tuur Elzinga, vakbond FNV

Mooie sier maken

'Wat we zien is dat Herna Verhagen mooie sier maakt dat ze vooral mensen in vaste dienst hebben en dat ze het allemaal goed geregeld hebben. Terwijl we weten dat in de provincie Groningen en op heel veel andere plaatsen in de sorteercentra mensen vooral via uitzendconstructies werken. Dat mensen 's nachts moeten werken onder zware omstandigheden en bij lange na niet krijgen wat ze verdienen. Dat zien we de laatste tijd ook bij de pakketbezorgers.'

'We zien dat heel veel mensen op het punt staan om om te vallen. Na een hele zware maand in december, dat ze nu nog zo'n rooster krijgen. En er in veel gevallen juist minder voor betaald krijgen', aldus FNV vice-voorzitter Tuur Elzinga.

'De eersten zitten al ziek thuis'

Elzinga zegt in de brief laaiend en witheet te zijn geworden bij het lezen van het interview. Hij kijkt daarbij naar de bezorgers die bij hem aan de deur komen en er steeds vermoeider uit zien. Elzinga wijt dat aan het feit dat het aantal verwerkte pakketten bijna is verdubbeld. Van wekelijks 5,5 miljoen naar 10 miljoen.

Het drukke rooster voor december voor de bezorgers en sorteerders die voor PostNL werken is met een maand verlengd. Elzinga: 'De bezorgers vallen er letterlijk en figuurlijk bij bosjes neer. De eersten zitten al ziek thuis.' Hij roept Verhagen in de open brief op om actie te ondernemen en ze beter te betalen.

'Bij PostNL werkt 70% via schijnconstructies'

Volgens Verhagen zou de werkdruk, een moordend werktempo en geen tijd hebben voor plaspauzes, vooral een probleem zijn voor mensen met een flexibel contract, maar heeft PostNL vooral vaste medewerkers in dienst.

Elzinga wijst er op dat PostNL voor 70% gebruik maakt van schijnconstructies door uitzendbureaus 'onderaannemers' te noemen, waardoor niet alleen de PostNL CAO, maar ook de uitzend-CAO wordt ontdoken.

Elzinga noemt het 'flexverslaving' en zegt met de FNV de strijd daar tegen aan te binden. Hij constateert dat zelfstandige bezorgers bij de huidige drukte minder verdiensten krijgen in verhouding tot het aantal bezorgde pakketten, omdat PostNL vindt dat de bezorgers efficiënter kunnen werken bij meer volume. Hij vergelijkt hun verdiensten met die van Verhagen zelf: 'Op de dag van je interview op 7 januari, had jij al een heel minimumjaarloon binnen.'

