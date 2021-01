Online gitaarles gaat boven verwachting: 'Er komen zelfs leerlingen bij'

Met angst en beven ging artiest en gitaardocent Nick Wendels de eerste lockdown in. 'Maar het valt me heel erg mee.'

Wendels is op twee fronten actief. Hij staat zelf op de planken en werkt als docent bij een muziekschool. Sinds maart liggen de optredens stil vanwege het coronavirus. Daarom schakelde hij over op online gitaarlessen.

Beeldverbindingen

'Uiteraard is het een beetje houtje-touwtje-werk, maar je moet proberen toch bezig te blijven. Je vaardigheden gaan achteruit als je stopt. Online probeer ik de lessen daarom door te zetten en dat lukt aardig, al zeg ik het zelf.'

Wendels geeft lessen via beeldverbindingen. 'Ik zie heel veel wat ik normaal ook zie. Ingezakte houding, vinger op verkeerde plek. Je moet het alleen wel stap voor stap uitleggen in plaats van dat je even iets verplaatst of iemand aantikt.'

Live

Hoewel de digitale lessen boven verwachting goed werken, verlangt Wendels wel weer naar fysieke lessen. 'Het live samen spelen met elkaar is iets wat je nooit kunt vervangen', vindt hij.

Waar de muziekdocent 'met angst en beven' de eerste lockdown in ging, is hij nu een stuk positiever. 'Er komen zelfs mensen bij voor gitaarles. Ik sprak onlangs een Groningse gitaarbouwer en die had het hartstikke druk. Het lijkt dus alsof er heel veel belangstelling voor is.'