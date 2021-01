Man die dreigde met hooivork is al langer in beeld bij gemeente Westerkwartier

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat de opgepakte man in beeld is bij de gemeente.

Afgelopen zondag werd een fietser met een hooivork bedreigd. Agenten die poolshoogte kwamen nemen overkwam het zelfde. De situatie was dusdanig bedreigend, dat agenten waarschuwingsschoten losten. Een speciaal politieteam haalde de man uiteindelijk uit de woning, waar hij zich had verschanst.

Volgens de buurtgenoot kampt de alleenstaande man met psychische klachten en gaat hij geregeld te keer tegen voorbijgangers. ’Hij heeft waandenkbeelden en is daarvoor ook behandeld. Zolang hij zijn medicijnen inneemt is het beheersbaar, maar als ie dat niet doet wordt hij onberekenbaar en dreigend naar zijn omgeving. Hij valt dan buren en voorbijgangers lastig, schreeuwt of achtervolgt mensen. Het wordt tijd dat er wordt ingegrepen.’

Burgemeester Ard van der Tuuk laat in een reactie weten dat ‘wat er zondag is gebeurd onacceptabel is. Dit heeft grote impact op de omgeving.’ Van der Tuuk is met verschillende instanties in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de situatie in Eibersburen op te lossen.

De verdachte zit nog vast voor verhoor.