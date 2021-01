Foxholster plundert diepvries snackbar en moet maand de cel in

Een 50-jarige man uit Foxhol is voor het plunderen van een diepvrieskist bij een cafetaria in Leek en een bedrijfsinbraak in Havelte veroordeeld tot drie maanden cel. Hiervan zijn twee maanden voorwaardelijk.

De man pleegde op 23 december 2018 de inbraak in Havelte. De ondernemer was even weg. De inbreker kwam via het raam binnen. Hij maakte onder meer een laptop, geld en een portemonnee buit.

De Foxholster liet een bloedspoor achter. Het dna-profiel kwam overeen met dat van hem.

Graaien in de vriezer

De man ontkende aanvankelijk. Toen hem de match werd voorgelegd, gaf hij toch maar toe. Het ging daarna een tijdje goed, tot hij op 21 februari 2020 opnieuw werd betrapt. De man woonde destijds in een appartement boven een restaurant aan de Nieuwe Streek in Leek. Schuin tegenover een snackbar. Een medewerker betrapte hem op het graaien in de vrieskist.

In een waggelpas

De medewerkster rende eerst naar haar bazin: 'Is het normaal dat iemand in onze vriezer met hamburgers zit?', riep ze. Nee, dat was niet normaal. Beide vrouwen renden achter de man aan, die in een waggelpas en met een knalgele tas onder de arm naar de appartementen boven het restaurant liep. Ze hoorden een deur dichtslaan.

17 hamburgers, 12 gehaktballen

De vrouwen belden de politie. Omdat de deur niet werd opengedaan ramden de agenten de deur met een paal open. De bewoner kwam de agenten in een schommelende tred tegemoet: Wat is er aan de hand? In de koelkast van de bewoner lag een grote hoeveelheid hamburgers en gehaktballen. De gele tas lag in de vriezer. Daarin zaten nog eens 17 hamburgers en 12 gehaktballen..