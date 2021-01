Kleedkamer Noord #8: 'Ik snap niet dat ze niet gewoon Grol naar de Spelen sturen'

In de eerste aflevering van het nieuwe jaar vertelt Martin de Vries waarom Donar Justin Watts alsnog heeft gehaald, hebben we het over de competitiehervattingen van Donar en Lycurgus en beschouwen we voor op de belangrijke judoweek van Polling en Grol in Qatar. Ook zijn er flinke zorgen over het gebrek aan Gronings schaatstalent, heeft Henk het raarste visverhaal aller tijden en evalueren we het traditionele oliebollenmoment op de oprit van Henk. Als uitsmijter worden we verrast met een nieuwjaarswens.

Oliebollenmoment bij Elderman op de oprit (Foto: Leo Wassing/RTV Noord)

-Martin de Vries: 'We halen het geld om Justin Watts aan te trekken uit een speciaal reservepotje'

-Karel-Jan Buurke: 'Erg goed idee dat Donar de groep aanvult met Watts'

-Henk Elderman: 'Ik snap niet dat ze niet gewoon Grol naar de Spelen sturen'

-Niiwino Geertsema: 'Vroeger was schaatsen net als fietsen, nu is dat heel anders'

-Siemen Mulder: 'Of je het wil of niet: die VAR gaat blijven!'

Beluister Kleedkamer Noord #8 hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify (klik hier en druk op volgen) en Apple Podcast (klik hier via iPhone en druk op abonneer). Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.