Actie voor bestolen postbode: 'Ben er een beetje stil van'

'Het ging eigenlijk heel snel', vertelt Wijnalda. 'Ik was lekker aan het postbezorgen. En normaal zet je je fiets altijd op slot, dat wordt op de opleiding ook gezegd. Maar het was het laatste ritje, in een kleine straat. Dus ik zet mijn fiets tegen het hek en loop de straat in. Halverwege kwam ik een man tegen, en ik had al een slecht gevoel bij hem, maar ik liep toch door. Toen ik me omdraaide, was mijn fiets al weg.'

Zeventien huizen

Wijnalda schat in dat er nog geen anderhalve minuut zat tussen het moment dat hij zijn fiets wegzette en het moment dat ie weg was. 'Het is echt een kleine straat, de Verlengde Willemstraat. Er staan maar zeventien huizen.'

Hij is nog terug gerend naar de plek waar zijn fiets stond, maar van zowel de fiets als de dader ontbrak elk spoor. 'Er kwam wel een man aangelopen die me wilde helpen, maar die had ook niks gezien.'

Posttassen

De postbode is nog enkele uren op zoek geweest naar zijn fiets, maar zonder resultaat. 'Ook de posttassen die op mijn fiets zaten zijn nergens teruggevonden. Jammer, want dat was nog een aanwijzing geweest welke kant de dief op is gefietst.'

Inzameling

Wijnalda was flink ontdaan na de diefstal. 'Niet eens om de fiets, want een fiets is maar een fiets. Maar dat iemand zoiets doet... Ik heb heel veel hartverwarmende reacties gekregen, maar het gevoel dat iemand dit zomaar doet bleef toch een beetje hangen.'

Toch bleef het niet alleen bij lieve reacties. Er werd een inzamelingsactie opgestart om Wijnalda een nieuwe fiets te geven. 'Het initiatief kwam van Wendy, een oud-collega van mijn vriendin.'

Binnen 24 uur was het streefbedrag van 400 euro binnen. 'Ik ben er een beetje stil van. Dit is echt geweldig, iedereen die heeft gedoneerd heel erg bedankt', besluit Wijnalda.