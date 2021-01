Nieuwe eigenaar wil met Dubex naar oude productieniveau

Het bedrijf Dubex, producent van landbouwmachines, uit Stadskanaal is met ingang van 1 januari overgenomen door AP Machinebouw uit Rutten. De nieuwe naam is AP Dubex B.V.

De intentie van de nieuwe eigenaar is om de door een faillissement in 2018 verloren gegane werkgelegenheid binnen een paar jaar terug te winnen door de productie fors op te voeren.

Een belangrijke reden voor de overname is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de directeur en eigenaar Nico Dubbelboer. ‘De overname is in een hele goede verstandhouding tot stand gekomen. Wat ik belangrijk vind, is dat de continuïteit voor klanten gewaarborgd is. Het onderhoud van de machines kan gewoon doorgaan. De naam Dubex blijft bestaan en dat vind ik ook wel fijn.’

In een half jaar beklonken

Dubex is sinds 1953 fabrikant van spuitmachines voor de landbouw. Dubbelboer is vanaf 1975 betrokken bij het bedrijf. Eerst als student een paar dagen in de week en vanaf 1978 fulltime. ‘Er komen niet zoveel bedrijven voorbij die het bedrijf kunnen overnemen en toen Michael Visser en Wout Elshof van AP Machinebouw zich vorig jaar juni meldden hebben we het in een half jaar kunnen beklinken.’

We waren op zoek naar een bedrijf dat bij ons paste om extra groei te realiseren Wouter Elshof, directeur AP Machinebouw

Op zoek naar groei

AP Machinebouw is al meer dan 40 jaar actief in de ontwikkeling en productie van machines voor de veehouderij, akkerbouw en grondverzet was op zoek naar een manier om te groeien. Wouter Elshof hierover. ‘We waren op zoek naar een bedrijf dat bij ons paste om extra groei te realiseren en om flexibeler te worden in het benutten van de werkuren. Om bijvoorbeeld in drukke tijden met werk te kunnen schuiven tussen locaties.’

Faillissement in 2018

Het jaar 2018 was een zware tijd voor Dubex. De markt voor spuitmachines was ingezakt waardoor het hoofd financieel niet boven water gehouden kon worden. De zaak ging failliet en 32 mensen verloren in eerste instantie hun baan. Er kwam snel een doorstart en meer dan de helft van het ontslagen personeel kon weer aan de slag.

Het bedrijf speelde in op veranderde wetgeving. De eis was om zuiniger te spuiten en daar is de wave-techniek voor ontwikkeld. De spuitkop ging van een halve meter naar twintig centimeter boven het gewas en dat sloeg aan in de markt. De kleurstelling van de machines veranderde van geel naar geelzwart.

Het moet mogelijk zijn om weer meer dan honderd machines per jaar te maken Wouter Elshof, nieuwe eigenaar Dubex

Meer dan honderd machines per jaar

In eerste instantie wordt erop ingezet om de productielocatie in Stadskanaal naar een hoger plan te brengen om klaar te zijn voor de toekomst. ‘We gaan het bedrijfspand binnenkort opknappen en de intentie is om over een paar jaar de productie op het oude niveau te krijgen. Het moet mogelijk zijn om weer meer dan honderd machines per jaar te maken’, aldus Elshof.

Dat gaat positieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Nu werken er achttien mensen in Stadskanaal plus een aantal uitzendkrachten. Op termijn moet weer ruimte zijn voor ruim dertig man personeel.

Per 1 januari is alles overgedragen. Michael Visser heeft de dagelijkse leiding. Dubbelboer helpt nog wel mee met de overgang. ‘De interesse is niet zomaar over hoor.’ En plannen voor de toekomst? ‘Ik heb nog niet zoveel tijd gehad om daar over na te denken. Meer tijd voor de kinderen denk ik en we gaan binnenkort verhuizen naar Gasselte.’

