Blijft verdachte van wapenhandel uit Marum langer vastzitten?

Een 43-jarige man uit Marum zit sinds februari vorig jaar vast voor betrokkenheid bij de handel in vuurwapens en explosieven. Hij werd bij zijn aanhouding in zijn been geschoten.

Dinsdag besluit de rechtbank in Leeuwarden in een zogeheten pro-formazitting of de man langer in voorarrest moet blijven.

De Marumer werd eind februari in Drachten aangehouden, na een zogeheten pseudokoop, een manier om iemand op heterdaad te betrappen op criminele activiteiten. De man was in de veronderstelling dat hij een wapendeal had, maar werd aangehouden door de politie.

Zeventien invallen, tien arrestaties

Op datzelfde moment vonden er op zeventien locaties in Groningen, Drenthe en Friesland invallen plaats. Een kringloopwinkel in Oosterwolde bleek het hoofdkwartier van internationale wapen- en drugshandel. Tien mensen werden aangehouden voor betrokkenheid bij deze handel.

De politie vond kalasjnikovs, vuistvuurwapens, verschillende soorten synthetische drugs, munitie van zware kalibers, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, kapmessen en honkbalknuppels in woningen, bedrijfspanden en auto’s.

'Op de verkeerde plek op de verkeerde tijd'

Vanuit de kringloopwinkel werden de wapens volgens justitie verhandeld. De Marumer claimt er niks mee te maken te hebben. Hij was, zo zei hij eerder op een zitting, ‘op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd.’ Hij verklaarde dat hij wapens in zijn bezit had om zichzelf te kunnen verdedigen.

De man zit nu bijna een jaar vast. Hij was op vorige zittingen erg emotioneel, omdat zijn vader ernstig ziek is en hij hem graag nog wil zien.

De rechtbank vermoedt dat de zaak eind dit jaar inhoudelijk behandeld kan worden.

