SSH zit in de maag met weer een illegaal feest in internationaal studentenhuis

Een woonkamer in een studentenhuis in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Na het vorige illegale feest in oktober kwamen er extra medewerkers, studentenbeheerders en extra beveiliging. Toch ging het afgelopen weekend weer mis in een internationaal studentenhuis aan het Winschoterdiep in Stad.

Een bewoonster vierde tegen alle coronaregels in haar verjaardag met tientallen bezoekers. Beelden van het feest in de studentenwoning circuleerden in het weekend in de sociale media en kwam zo ook bij de reguliere media terecht.

Vroeg afgelopen

Pandeigenaar en verhuurder, studentenhuisvester SSH, zit met de kwestie in de maag. 'We hebben de vorige keer gesproken met de de studenten en ze meerdere keren gemaand om zich aan de regels te houden', vertelt woordvoerder Madelon van Gameren van SSH.

Volgens van Gameren ging het om een verjaardagsfeest van een van de internationale studenten waar veel te veel bezoekers op afkwamen. Maar was het feest al vroeg afgelopen. 'De beveiliging ging kwart over twaalf poolshoogte nemen, toen was het feest al voorbij'.

Sancties

Van Gameren baalt er wel van dat het ondanks meerdere gesprekken het toch weer misging 'We gaan nu kijken wat er moet gebeuren. We gaan eerst in gesprek met de bewoonster om te zien wat er zich precies heeft afgespeeld. Aan de hand van het gesprek bepalen we de sancties. Aan de andere kant hebben de studenten ook hun eigen verantwoordelijkheid'.

In het bewuste studentenhuis aan het Winschoterdiep wonen internationale studenten die een jaar in de Stad verblijven.