Corona-uitbraak bij woonzorgcentrum in Veendam: 74 bewoners besmet (update)

Woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam kampt sinds vorige week met een grote corona-uitbraak. 74 bewoners blijken besmet met het virus. Ook veel medewerkers zitten ziek thuis. Het gebouw is in complete lockdown.

'Ingrijpend en heftig'. Zo beschrijft woordvoerder Hannah Ellens van Zorggroep Meander de situatie. Inmiddels is een aantal bewoners overleden. De woordvoerder kon maandagavond nog niet zeggen hoeveel bewoners het betreft. 'Het gaat in ieder geval om twee bewoners', zegt Ellens.

'Er zijn in totaal 121 bewoners getest in woonzorgcentrum Veenkade. We hebben drie aparte afdelingen ingericht, waar de besmette bewoners naar zijn overgebracht', zegt Ellens. 'Alle medewerkers zijn getest en de uitslagen worden morgen en overmorgen verwacht.'

Alle hulp is welkom

Door de uitbraak is er een nijpend gebrek aan zorgmedewerkers. De hoop is gevestigd op hulp van buitenaf, onder meer van Defensie. Twee specialisten van het leger hebben vanaf de jaarwisseling ondersteuning geboden, maar er is meer nodig.

Ellens: 'We zitten te springen om zorgpersoneel. Er is vooral een grote behoefte aan mensen die ervaring of een opleiding in de zorg hebben en bij kunnen springen in de directe zorg, dus handen aan het bed.' Een aanvraag is ingediend, maar er is nog geen toezegging gedaan. Maar ook hulp uit andere hoek is meer dan welkom, benadrukt Ellens: 'Iedereen met een opleiding of ervaring in de zorg kan zich bij ons melden.'

Bewoners mogen wel van hun kamer af

De bewoners moeten binnen op hun afdeling blijven, maar mogen wel van hun kamer af. Bezoek is voorlopig niet welkom De bron van de uitbraak is mogelijk niet meer te achterhalen.

Dit artikel is aangevuld met onder meer informatie over de hulp van Defensie en de oproep aan mensen met ervaring in de zorg.

Lees ook:

- Twee militairen naar verzorgingshuis Veendam

- Laatste cijfers en nieuws in ons coronablog