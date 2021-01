Bij dit bedrijf is iedereen een beetje de baas

‘Het is nooit ons doel geweest de hoogste baas te worden’, zegt directeur en Enshore-oprichter Jeroen Hommes. Hij en mede-eigenaar Aschwin Tetelepta hadden elk de helft van het bedrijf in handen, maar ze deden onlangs een stapje terug en hebben een derde deel van de aandelen aangeboden aan de circa veertig medewerkers.

Dat mede-eigenaarschap positief werkt op motivatie van het personeel hadden Hommes en Tetelepta gezien bij hun eerdere werkgever, het automatiseringsbedrijf Vertis. ‘Mensen streefden er met elkaar naar leuk werk, leuke projecten én naar rendement’, zegt Hommes.

Adviseurs raden het af

Toen Hommes en Tetelepta een jaar of tien geleden begonnen met Enshore hadden ze het idee van aandelenparticipatie duidelijk voor ogen. Maar het bleek niet zo eenvoudig te realiseren.

‘De aandacht ging vooral uit naar de opbouw van het bedrijf, we hadden een business te runnen. En het bleek best lastig ondersteuning voor het idee te vinden want financieel adviseurs en notarissen raden het gewoon af.’

Die negatieve adviezen sloegen Hommes en Tetelepta in de wind. Natuurlijk brengt het extra administratie en dus kosten met zich mee, erkennen ze. ‘Maar wij kijken er anders naar. We zien het niet als een kostenpost maar als een investering.’

Meer te zeggen

Samen met de herverdeling van de aandelen, hebben de Enshore-medewerkers nu bovendien meer te zeggen over de koers van het bedrijf doordat ze betrokken worden bij belangrijke keuzes en beslissingen.

Hommes had de afstand tussen eigenaren en medewerkers nog wel kleiner willen maken, via bijvoorbeeld een coöperatiemodel, maar dat stuitte op teveel bezwaren.

Mensen zeggen dat het hun werkplezier verhoogt Jeroen Hommes

Volgens Hommes reageert het personeel positief op de herverdeling van eigendom en hun toegenomen invloed: ‘Mensen zeggen dat het hun werkplezier verhoogt. We zien het ook aan hoe enthousiast mensen in de vergadering en zitten en meedenken.’

Jeroen Hommes (Foto: RTV Noord)

Het eigenaarschap van het personeel ligt feitelijk bij een administratiekantoor, dat zogeheten certificaten van aandelen uitreikt. Werknemers kunnen die kopen, of krijgen als alternatief voor een bonus. Gaat het goed met het bedrijf, dan worden de certificaten meer waard. Draait Enshore met verlies, dan daalt de waarde.

Arbeiderszelfbestuur

Omdat deze vorm van beperkt ‘arbeiderszelfbestuur’ in het Nederlands bedrijfsleven niet heel gebruikelijk is, kostte het Hommes en zijn compagnon Tetelepta de nodige moeite om de benodigde info erover te vergaren.

Hier in de regio vond Hommes geen bedrijven die hem konden vertellen hoe zij het hadden gedaan. Wel sprak hij met - niet geheel toevallig - twee voormalige Vertis-collega’s die hun personeel ook via aandelencertificaten invloed in het bedrijf hebben gegeven dat ze hebben opgericht. ‘Dat leverde ons belangrijke inspiratie’, aldus Hommes.

Zelfsturende cellen

Onderdeel van de wat idealistische bedrijfsfilosofie is de inrichting van de organisatie met zelfsturende cellen waarin personeel eigen beslissingsvrijheid heeft. Het houdt allemaal ook in dat de rol van Hommes en zijn mede-directeur is veranderd.

Hommes’: Wij zijn beide vakmensen en wanneer je een bedrijf begint ga je managen omdat het nu eenmaal zo hoort. Maar in plaats van met dagelijkse dingen kan ik nu meer bezig zijn met de toekomst van de organisatie. Mijn ideaalbeeld is dat ik onderdeel ben van een organisatie die zelf zorgt voor vernieuwing en groei.’