Opnames Noorderslag: 'Ik had mij verheugd op eierballen en feest met artiesten'

Ze had haar solodebuut op Noorderslag heel anders voorgesteld dan nu het geval is. Na haar optreden van maandagmiddag is het namelijk klaar. Feest vieren kan niet en zelfs een eierbal eten is er niet bij. 'Daar heb ik mij echt op verheugd, maar ook op het feesten met alle artiesten. Het is vooral heel erg leuk om elkaar allemaal te spreken.'

Digitaal

Het festival speelt zich dit jaar vrijwel volledig digitaal af. Op dit moment mag dat de pret niet drukken voor festivalmanager Peter Sikkema van Eurosonic Noorderslag. Hij heeft er dan ook zin in. 'Dit is een totaal andere editie dan andere jaren. maar ik denk toch dat het van belang is om de muziekindustrie bij elkaar te brengen', zegt Sikkema die vindt dat er wederom veel muzikaal talent aanwezig is. 'Tijdens de eerste lockdown had ik de indruk dat iedereen verslagen was. Daarna is er waanzinnig veel gebeurd en er is vel naar boven gekomen.'

Veiligheid

Een ieder die betrokken is bij het festival wordt onderworpen aan een coronatest. Het kan in de ogen van Sikkema niet anders. 'Je wilt dat het allemaal op een veilige manier gebeurt. Drie maanden geleden hadden we de huidige situatie niet kunnen voorzien. Veiligheid is het allerbelangrijkste. De komende dagen worden er opnames van artiesten gemaakt en dat kan alleen maar op een veilige manier.'

Als de overheid festivals garantie kan geven, is er iets om naar uit te kijken Robin Kester - Zangeres

Robin Kester hoopt in elk geval dat ze weer snel voor volle zalen kan spelen. 'Ik hoop echt heel erg dat de overheid festivals een soort garantie kan geven, daarmee zouden er wel dingen georganiseerd kunnen worden. Dan is er een soort hoop en iets om naar uit te kijken.'

Popprijs

Tijdens Noorderslag wordt ook de Popprijs uitgereikt. Dat gebeurt tijdens een live-uitzending bij de NPO, maar of dat dit jaar ook live plaatsvindt is nog maar de vraag. Peter Sikkema wil er niks over kwijt. 'Ik heb geen idee hoe het gaat, dat weet niemand', zeg hij enigszins mysterieus.

