UMCG houdt vaccin over en moet dit teruggeven

Het UMCG in Groningen heeft niet al het ontvangen vaccin tegen het coronavirus voor haar medewerkers ingezet. Doordat er niet vijf maar zes vaccins uit een flacon konden worden gehaald was er uiteindelijk teveel vaccin voor de groep die ervoor in aanmerking kwam. Het ziekenhuis mocht geen medewerkers vaccineren die door het kabinet niet voor de eerste ronde waren geselecteerd.

Voor die eerste vaccinatieronde kwam alleen personeel uit de acute zorg in aanmerking, zoals van de intensive care, de spoedeisende hulp en de ambulancediensten. 'Wat we niet hebben gebruikt moest terug en werd herverdeeld over de regio's,' vertelt woordvoerder Janneke Kruse.

In het UMCG zijn uiteindelijk 883 medewerkers gevaccineerd; daaronder vallen ook de ambulancemedewerkers. Tien procent van degenen die wel een uitnodiging hadden gekregen heeft geen prik gehaald. Het gaat zowel om medewerkers die principiële bezwaren hadden als om mensen die om medische redenen geen vaccinatie wilden op dat moment. De reden kan bijvoorbeeld een verkoudheid zijn of een zwangerschap.

Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis in Groningen verwacht in de eerste vaccinatieronde 470 medewerkers te kunnen inenten. Dat zijn er meer dan verwacht, doordat er meer vaccins uit een flacon bleken te gaan. Het ziekenhuis heeft toen extra medewerkers opgeroepen die al op de reservelijst stonden . Op dit moment zijn 495 medewerkers opgeroepen; ook dinsdag staan nog vaccinaties in het Martini gepland. Hoe de daadwerkelijke opkomst is, moet dus nog blijken, maar volgens een woordvoerder is de bereidheid onder medewerkers 'heel erg hoog'.

Ommelander Ziekenhuis Groningen liet eerder al weten dat van de tweehonderd opgeroepen medewerkers er 192 daadwerkelijk zijn gevaccineerd.

Bij Treant Zorggroep gaat het om 382 medewerkers van de spoedeisende hulp, de intensive care en de coronaverpleegafdeling. Vijfennegentig procent van de opgeroepen medewerkers heeft ook echt een prik gekregen. Hieronder vallen ook medewerkers van Refaja in Stadskanaal, die nu in de acute zorg in Emmen werken.

Lees ook:

- Eerste vaccinatie in Groningen: 'Ik hoefde er niet lang over na te denken'

- Het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog