FC Groningen: 'Samen naar de Grote Markt'

In het nieuwe beleidsplan ‘Samen naar de Grote Markt’, legt de club uit hoe dit moet gebeuren. Het plan bestaat uit een uitgebreid boekwerk. Vorig jaar heeft de club al een begin met de nieuwe plannen gemaakt, maar vanwege het coronavirus heeft de presentatie vertraging opgelopen. De club wilde het nieuwe plan het liefst voor een groot publiek presenteren, maar vanwege alle beperkingen, was dat niet mogelijk. Intern werkt de club al enige tijd volgens de nieuwe ideeën.

Het beleidsplan is een omvangrijk boekwerk (Foto: RTV Noord)

Vier pijlers

‘In ‘Samen naar de Grote Markt’ wordt richting gegeven aan de koers die we hebben ingezet’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. We willen binnen vijf jaar op de Grote Markt staan. De weg die we hiervoor bewandelen, kent vier pijlers en een meer interne doelstelling die het optimaliseren en financieel sterker maken van de organisatie betreft door voornamelijk effectiever en efficiënter te werken.’

Die pijlers zijn: Sportief, Maatschappelijk, Economisch en Evenementen. ‘In het boekwerk geven wij per pijler aan welke richting wij als club met elkaar op willen. Het is dus niet een tot in detail uitgewerkt proces, dat wordt beschreven. We hebben het bewust over ‘samen’, want laat één ding duidelijk zijn: het succes van het slagen van het plan hangt voor een groot deel ook af van de ondersteuning die wij erbij krijgen van alles en iedereen in stad en provincie’, vervolgt de directeur.

Korte toelichting per pijler, zoals de club het beschrijft in het eigen beleidsplan.

Sportief

FC Groningen spreekt niet over een speelwijze, maar over een strijdwijze. Die bestaat uit dynamiek, tempo, agressiviteit en beweging. De club wil de fitste en sterkste spelers van Nederland hebben. Verder speelt talentontwikkeling een grote rol, met minimaal vier spelers uit de eigen opleiding in de eerste selectie. Die groep bestaat uit een mix van ervaring, kwaliteit, talent en transferwaarde.

Maatschappelijk

FC Groningen wil de bewegingsarmoede in de regio terugdringen. Daarom gaat de club voetbal aanbieden op scholen, in de wijken en bij amateurverenigingen. Hiervoor probeert FC Groningen partners te vinden omdat de club dat niet alleen kan. Andere topclubs, bedrijven, sportverenigingen, overheidsorganisaties, maar eigenlijk iedereen die een bijdrage kan leveren.

Economisch

De club wil haar netwerk nog verder versterken tot het grootste en best verbindende platform van Noord-Nederland. FC Groningen hoopt dat het platform gaat zorgen voor nog meer groei in de regio.

Evenementen

Elke thuiswedstrijd van de club moet een zinderende gebeurtenis worden. FC Groningen wil elke doelgroep op eigen wijze bedienen. Optimaal gastheerschap zorgt voor een bijzondere beleving.



Het gehele beleidsplan van FC Groningen is te downloaden op de website van de club.