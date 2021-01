Broers uit Stadskanaal verdacht van drugshandel

De oudste verdachte stond ook terecht voor het vervoer en bezit van ruim een een kilo cocaïne. De man werd in juli vorig jaar in zijn auto gesnapt op de A7, ter hoogte van de gemeente Koggenland. Een blok cocaïne met een straatwaarde van 50.000 euro lag in zijn kofferbak. Hij zou de drugs van Amsterdam naar Stadskanaal hebben vervoerd, zodat de jongste verdachte het kon verkopen. De oudste ontkent dat stellig. Hij had de cocaïne voor anderen meegenomen. Hij kreeg voor de rit heen en weer 500 euro.



De officier vindt bewezen dat de aangetroffen drugs onderdeel waren van de bedrijfsvoorraad van de broers. 'De oudste deed de inkoop, de jongste de verkoop.' De oudste verdachte ontkent dat, de jongste beriep zich tijdens de zitting vooral op zijn zwijgrecht.

Verklaringen

Aanleiding voor de aanhouding van de mannen was een onderzoek, dat startte in maart 2019, na meerdere meldingen over cocaïnehandel. De

broers werden door 34 personen in combinatie met elkaar genoemd. De handel zou zich voornamelijk afspelen rond het restaurantje van de

oudste. De grote hoeveelheid verklaringen over de broers vond ondersteuning in de bankgegevens van de oudste. Hij hield er meerdere rekeningen bij diverse banken op na. Daarop werden door verschillende personen van bedragen tussen de 25 en 60 euro gestort.

Contanten naar de Mercedesdealer

De oudste verdachte ontkent te hebben gehandeld in cocaïne. Hij zou goed met zijn restaurantje hebben geboerd. Bovendien gokte de man wel eens,

en niet zonder succes. Dat verklaarde de kostbare auto's, waarin de mannen rondreden. Volgens de officier hebben ze niet van de opbrengst in het restaurantje zo luxe rondgereden. 'Die grote legale inkomsten vielen erg mee. Bij beide mannen is er een onverklaarbare vermogensbeschikking.' Zo zou

de oudste verdachte 42.000 euro contant hebben uitgegeven bij de Mercedesdealer. Zijn jongere broer karde in een Porsche rond. 'Het ding is van 2004 en kost maar 5000 euro. Waar hebben we het over', brieste de oudste tegen de rechters.



Ontlastend bewijs

De raadslieden van beide mannen pleitten voor vrijspraak van hun cliënten. Volgens hen zou er onvoldoende bewijs zijn voor witwassen en zou de

rolverdeling van de broers onderling te onduidelijk zijn voor een keiharde veroordeling. Bovendien zou ontlastend bewijs voor de mannen niet nader zijn onderzocht.

De oudste verdachte is in 2016 veroordeeld geweest voor hennepteelt. Hem staat binnenkort nog een strafzaak te wachten. Hij zou een vrouw uit Alphen aan den Rijn hebben getild voor bijna 9000 euro. Deze strafzaak dient later dit jaar. Op het strafblad van de jongste prijkt een boete voor te hard rijden en schuldheling.

De officier wil naast de straf ook het geld wat de mannen met de handel in cocaïne hebben verdiend invorderen. Dat is ruim 51.000 euro.