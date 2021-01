Kickbokser Lorena Klijn zet zich in voor Colombiaanse vrouwen

Klijn is geboren in Colombia, geadopteerd en woont in Groningen. Ze vindt het belangrijk dat de meiden bokslessen krijgen en weerbaarder worden. 'Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.' Er is in Colombia nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 'Bovendien worden veel van deze meiden mishandeld of seksueel misbruikt.'

Inzamelingsactie

Box2Grow wil de komende tijd veertig jonge vrouwen wekelijks twee bokslessen en een mentale weerbaarheidstrainingen aanbieden. 'Vechten is zo belangrijk voor de mentale weerbaarheid', legt Klijn uit.

Ze is onder meer met een online veiling begonnen om geld in te zamelen. Er kan onder meer worden geboden op een training van een uur met de kickbokser. De training zal een combinatie zijn van techniek en uithoudingsvermogen en wordt afgestemd op degene die de training gaat volgen.

In contact

Via oud-studiegenote Andrea Gonzalez kwam ze in contact met Box2Grow. 'Zij is na haar studie teruggegaan naar Colombia en woont daar inmiddels. Zij traint daar met jonge vrouwen en meiden uit de achterstandswijken.'

Hier vind je meer informatie over Box2Grow.