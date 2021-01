Het dilemma voor basisscholen in coronatijd: wel of niet eerder weer open?

Het is het dilemma dat ook Peter van de Bult, directeur van openbare basisschool De Huifkar in Ten Boer ziet opdoemen. Voor de kinderen zou het fijn zijn als ze ‘gewoon’ weer les krijgen op school. Maar welke risico’s lopen de leerkrachten?

Dinsdagavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Het staat wel vast dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Of de basisscholen wel of niet eerder weer open mogen, zullen ze waarschijnlijk nog even in het midden laten.

Veel zal afhangen van de besmettelijkheid van de zogeheten ‘Britse’ variant van het coronavirus die ook in ons land is opgedoken. Het lijkt erop dat kinderen door deze variant meer kans lopen besmet te raken, maar onderzoek moet nog uitwijzen of dat klopt.

‘Het onderwijs op afstand loopt op zichzelf best goed’, concludeert Van de Bult. ‘We hadden de draaiboeken uit de eerste lockdown al klaarliggen. Dus bij de tweede lockdown konden we gelijk weer omschakelen.’

Thuissituatie

Veel kinderen blijken het onder die omstandigheden helemaal niet zo slecht te doen. ‘Sommige gedijen er zelfs prima bij’, zegt Van de Bult. ‘Maar anderen hebben meer aandacht nodig. Die wil je daarom liever op school hebben. Bijvoorbeeld als de thuissituatie niet stabiel of veilig is. Maar ook bijvoorbeeld kinderen van statushouders, die het Nederlands niet goed genoeg beheersen. Deze kinderen willen we op school zo goed mogelijk begeleiden.’

Overvolle noodopvang

En dan is er nog de noodopvang voor kinderen van ouders met een zogeheten ‘cruciaal beroep’. Van deze mogelijkheid wordt landelijk veel meer gebruik gemaakt dan tijdens de eerste lockdown. Dat merken ze ook bij de opvang van De Huifkar. Die barst inmiddels zo ongeveer uit zijn voegen.

Balanceren voor school en ouders

Van de Bult: ‘Ik maak me daar wel zorgen over. Het is balanceren, zowel voor ons als voor de ouders. Wij moeten er voor zorgen dat alles in veilige banen wordt geleid en dat de kinderen een zinvolle dagbesteding krijgen. Maar voor de ouders is het ook een opgave. Ik geef het je te doen: drie kinderen thuis die les moeten krijgen en ondertussen ook je eigen werk nog doen’.

Dus dan toch maar de basisscholen op 25 januari weer open? Van de Bult: ‘Ik weet op dit moment niet wat het beste is. Maar ik ga er ook niet over. We moeten afwachten.’

Lees ook:

- Noodopvang bij basisscholen loopt tegen grenzen aan. 'Ik krijg huilende mensen aan de telefoon' (update)

- 'Rekening van de lockdown komt op het bordje van de kinderen'

- 'Voor veel gezinnen is het nu jongleren met heel veel ballen in een kleine ruimte