Verdachten mislukte overval op kledingzaak in Stad blijven voorlopig vastzitten

Op 12 juli hield de politie de twee mannen aan na een melding van een overval in pand aan de Waagstraat. De mannen zouden getooid met een mondkapje en met een mes de zaak zijn binnengedrongen. De overval kon nipt worden voorkomen door heldhaftig optreden van een winkelbediende. Die sloot de twee indringers op in de zaak. De mannen probeerden nog te ontsnappen door een etalageruit in te slaan. De ruit sneuvelde, desondanks werden de twee, zonder buit, overgedragen aan de politie. Sindsdien zitten de mannen in voorarrest.

Tekort aan psychiaters

De inhoudelijke behandeling van hun strafzaak laat op zich wachten. Van beide verdachten ontbreek nog een belangrijk rapport van een psychiater. Dat rapport is nodig om tot een advies te komen, voor bijvoorbeeld tbs. De kans op herhaling van zetten wordt op hoog ingeschat. Dat zijn de bevindingen van een psycholoog. Maar met die conclusie zijn zowel de verdachten als hun raadslieden het niet eens. Volgens één van de raadslieden moet er niet alleen naar tbs gekeken worden, maar ook naar bijvoorbeeld een klinische opname met een intensief na-traject of andere mogelijkheden.

Het probleem zit 'm niet alleen in het ontbrekende rapport, maar aan een tekort aan psychiaters, die zo een rapport moeten opstellen. Uit dat rapport moet blijken hoe het psychisch met de verdachte gesteld is, hoe groot de kans op herhaling is en of een behandeling noodzakelijk is.

'Dit wordt een jammertraject. We kunnen niet steeds gaan uitstellen', zei één van de advocaten. De mannen mogen niet op vrije voeten hun strafzaak afwachten. Op het delict waarvan de mannen verdacht worden, staan hoge straffen. De zaak wordt vermoedelijk over drie maanden voortgezet.