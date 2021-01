Zij beginnen een kroeg in Ulrum in coronatijd

Zou jij op dit moment een kroeg beginnen? Stefan Valkema en Roel Venema wel. Midden in coronatijd willen ze café Neptunus in Ulrum heropenen.

‘Het is eigenlijk anderhalf jaar geleden als grap begonnen’, vertelt Valkema. ‘Roel en ik deden mee aan een beachvolleybaltoernooi hier naast de kroeg. We zeiden tegen elkaar: ‘Zou het geen leuke uitdaging zijn om deze kroeg nieuw leven in te blazen?’ Onze partners vonden het ook een goed idee, dus toen zijn we met de kroegbaas gaan praten.’

‘Zonder hulp redden we het niet’

Vanaf 1 februari zijn Valkema en Venema officieel eigenaar van de kroeg. Maar ze zijn er al druk in bezig. ‘We huren het pand deze maand’, legt Valkema uit. ‘Er moet veel aan het pand gebeuren en het is een Rijksmonument. Het ligt dus ook een beetje aan de subsidies wat er allemaal mogelijk is. Duidelijk is dat we het zonder hulp niet redden.’

‘Wij denken dat we een goed doordacht plan hebben’

Toch zijn Valkema en Venema overtuigd van hun plan. ‘We denken dat we er goed over nagedacht hebben’, zegt Valkema. ‘Ik heb een eigen bedrijf en Roel houdt ook gewoon zijn eigen baan. We willen dit café met personeel gaan draaien en later zoeken we een uitbater. Dan draaien wij alleen op de achtergrond mee.’

Eerst focussen op de snackbar

‘We denken dat we deze kroeg een leuke toekomst kunnen geven’, besluit Valkema. ‘We hebben er ook een cafetaria bij, dus daar focussen we ons nu eerst op als de kroeg open mag.'

