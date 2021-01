Boormachine verstoort rechtszaak over wapenhandel van Marumer

Vanwege een klusproject in de gevangenis van Rotterdam is een zitting rondom de wapenhandel waarbij een Marumer betrokken is enige tijd stilgelegd.

Hoofdverdachte Hendrik van der H., die vastzit in Rotterdam, was via een videoverbinding aanwezig in de rechtbank Leeuwarden. Daar dient vandaag de vierde pro-formazitting rondom wapenhandel.

Tien mensen aangehouden

In februari vorig jaar werden op zeventien plekken in Noord-Nederland invallen gedaan. Een kringloopwinkel in Oosterwolde was het hoofdkwartier van een criminele organisatie. Tien mensen werden aangehouden op verdenking van wapen- en drugshandel. Een van hen is een Marumer (43), die in zijn been geschoten werd.

'Het boren stopt nu'

Rechter Cees Post was laaiend vanwege de verstoring van de zaak. Vlakbij de verdachte werd geboord, wat in de rechtszaal zo luid te horen was dat niemand meer verstaanbaar was. ‘Dit is een megaproces’, brieste hij. ‘Er hebben zoveel mensen hard gewerkt aan de voorbereiding. Het boren stopt nu.’ Toen het boren doorging, werd de directeur van de gevangenis gebeld.

Beperkt contact mogelijk

Sonny Jansen, advocaat van Van der H., wil dat zijn cliënt op vrije voeten komt. Het is volgens hem lastig een proces voor te bereiden als hij vanwege de coronamaatregelen maar beperkt contact kan hebben met de verdachte.

De rechtbank beslist dat de hoofdverdachte vast blijft zitten. De kans op herhaling is te groot en de feiten waarvan hij verdacht wordt zijn te ernstig om hem op vrije voeten te laten komen. Over drie maanden besluit de rechtbank weer over zijn gevangenschap.

Lees ook:

- Blijft verdachte van wapenhandel uit Marum langer vastzitten?

- Onderzoek naar grootschalige wapenhandel in Noorden is ‘verre van compleet’

- Politieactie van vorige week levert drie Kalasjnikovs en andere wapens op