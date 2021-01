Laagste aantal faillissementen in jaren: stilte voor storm?

In 2020 zijn in onze provincie 71 faillissementen uitgesproken. Dat is het laagste aantal sinds 2009, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit past in een landelijke trend. Over heel Nederland ging het om 2703 faillissementen, tegen 3209 in 2019. Een daling van zo'n 16 procent.

'Je zou tijdens de coronacrisis verwachten dat met name in de sectoren die door de lockdown getroffen worden veel bedrijven failliet gaan', zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Maar hoewel in een paar sectoren, waaronder de horeca, wél meer bedrijven failliet gingen dan vorig jaar, levert dit geen faillissementsgolf op. Althans, nog niet.

'Voor coronatijd waren er heel veel bedrijven die financieel gewoon gezond zijn en waar feitelijk niets mee aan de hand was', legt Van Mulligen uit. Voor die bedrijven zijn de steunmaatregelen van de overheid van belang om te kunnen overleven. 'Je zou anders namelijk wel krankzinnig veel eigen reserves nodig moeten hebben om de crisis door te komen zonder hulp.'

Die grote reserves hebben veel bedrijven niet, zeker niet in de horeca, een van de zwaarst getroffen sectoren. Daardoor zijn er veel bedrijven die van de steunmaatregelen gebruik hebben gemaakt. Dat is te zien in de lage faillissementscijfers.

Coulantere schuldeisers

Van Mulligen verwacht dat er nog wel een faillissementsgolf zit aan te komen. Hoe groot die golf wordt, is nog niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van hoe schuldeisers met bedrijven in de problemen om gaan. 'Als de horeca weer opengaat, dan zullen veel goedlopende kroegen en restaurants hun klandizie wel weer krijgen. Dat kan voor schuldeisers een reden zijn om niet direct hun geld op te eisen. En dat is ook wel iets waar curatoren op kunnen letten.'

Ook Jan Hein Mastenbroek, advocaat en curator, merkt dat schuldeisers coulanter zijn. 'Ze zien vaak in dat het voor iedereen lastig is in deze tijd. Zeker bedrijven bij wie het voor coronatijd goed ging willen ze meer tijd geven om schulden af te laten lossen.'

Rechter

Ook als de rechter zich moet uitspreken over een faillissementsaanvraag van een noodlijdend bedrijf, houdt die volgens Mastenbroek vaak rekening met corona. 'Die zullen schuldeisers en bedrijven vragen om er samen uit te komen, door zelf een regeling te treffen.'

Het is namelijk maar de vraag of schuldeisers er bij gebaat zijn om in deze tijd hard op hun strepen te staan en hun geld terug te eisen. 'Ik sta in mijn werk ook schuldeisers bij. Dan hebben we het er wel over: is het bij een bedrijf dat gezond is en door corona in de problemen kwam verstandig om faillissement aan te vragen? Zo'n bedrijf kan er dan niets aan doen, en in geval van een faillissement zie je als schuldeiser je geld niet terug. Dan kan het een oplossing zijn, om dan met het bedrijf een regeling te treffen, bijvoorbeeld door met de helft van de vordering genoegen te nemen. Dan zie je in elk geval nog een deel van je geld terug.'

Ook dit kan verklaren waarom de faillissementen vorig jaar op het laagste punt in jaren lagen.

Inhaaleffect

Toch verwachten zowel Mastenbroek als Van Mulligen sowieso een inhaal effect. 'Er bestaan zombiebedrijven', legt Van Mulligen uit. 'Dat zijn bedrijven die er niet goed voor stonden vóór de crisis, die in normale omstandigheden niet levensvatbaar meer zijn, maar die door de steunmaatregelen op de been worden gehouden. Het zal niet om grote aantallen gaan, maar deze bedrijven zullen het niet gaan redden als de crisis voorbij is.'

